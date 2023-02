Când va avea loc nunta dintre Tzancă Uraganu și Alina Marymar? Bruneta a dat tot din casă: „Noi nu stăm unul fără celălalt”

In articol:

Tzancă Uraganu este cel mai fericit tătic de când partenera sa, Alina Marymar, a rămas însărcinată cu o fetiță pe care o așteaptă cu drag peste câteva luni. Cei doi sunt de nedespărțit și, cum au făcut pasul de a aduce pe lume un copil, fanii celor doi s-au întrebat de multe ori dacă au în plan să ajungă și

în fața altarului.

Manelistul nu ține cont de gura lumii când vine vorba de ce-i dictează inima. Tzancă a intrat într-o relație cu Marymar când viața lui sentimentală era într-o cumpănă cu fosta sa soție. Acum este cert că artistul și-a găsit marea dragoste în brațele brunetei, motiv pentru care își doresc să-și întemeieze o familie de care să se bucure zi de zi. Tzancă va deveni, în scurt timp, tătic pentru a treia oară, după ce Lambada i-a mai oferit doi copii.

Tzancă Uraganu și Marymar au de gând să se căsătorească?

În ciuda faptului că nunta dintre Tzancă și Marymar este unul dintre cele mai așteptate evenimente, se pare că cei doi au alte priorități în momentul de față.

Bruneta a mărturisit că nu au planuri din acest punct de vedere și că, pentru moment, sunt dispuși să lase timpul să decidă.

„Deocamdată e ok așa, vedem ce ne rezervă timpul și știi cum e, când faci planuri, lăsăm ca totul să vină de la sine”, a apus Alina Marymar despre nunta cu Tzancă Uraganu, conform Spynews.ro.

Cum se simte Marymar în sarcină?

Chiar dacă este femeie însărcinată, Alina Marymar încă preferă să călătorească la fel de mult alături de Tzancă Uraganu, însoțindu-l la evenimente. Cea mai recentă escapadă a viitorilor părinți a avut loc în Dubai, acolo unde vremea le-a cam jucat feste.

Cu toate că, până acum, cei doi s-au obișnuit să meargă peste tot împreună, Alina Marymar este conștientă de faptul că, fiind însărcinată, este necesar să prioritizeze odihna și grija față de sine. Pentru moment, însă, bruneta se bucură de această perioadă în care încă nu resimte stările de rău care pot apărea în anumite cazuri la femeile însărcinate.

„Noi nu stăm unul fără celălalt, suntem tot timpul împreună, îl însoțesc aproape la toate evenimente, dar acum să vedem dacă mai pot. Eu acum am nevoie de mai multă odihnă și nu știu cum o să mai reușesc, dar e ok că sunt bine și că nu am stări”, a mai spus Alina Marymar, conform aceleiași surse.