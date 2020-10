Când vom scăpa de coronavirus? Astrologul care ar fi prezis pandemia spune acum și când se va termina

Jessica Adams [Sursa foto: Facebook]

Un astrolog din Marea Britanie, Jessica Adams dezvăluie că ar fi prezis pandemia de COVID-19 cu aproximativ an înainte ca aceasta să izbucnească. Astrologul susține chiar că ar fi prezis-o ”de două ori la rând” anul trecut. Acum Jessica oferă înformații despre momentul în care pandemia de coronavirus va înceta.

Jessica a declarat că poate citi viitorul într-un bol de apă, interpretează poziția astrelor sau are diverse viziuni sau premoniții în care i se arată ceea ce urmează să se întâmple.

„De fapt, am văzut virusul de două ori. Apoi am văzut un rând de cifre, care semănau foarte bine cu o dată anume, posibil data la care a debuta coronavirusul, erau mai mulți de unu, zero și doi. Asta s-a întâmplat în 2019, așa că am publicat pe site-ul meu pentru că îmi place să-mi țin la curent cititorii cu ceea ce se întâmplă înainte de a se întâmpla. Apoi, am avut a doua viziune a virusului, de data asta în martie 2020”, a dezvăluit astrologul, într-o emisiune TV.

Când se va sfârși pandemia de coronavirus

Jessica Adams a declarat că este o posibilitate ca pandemia să se sfârșească anul viitor.

”Depinde mult de ceea ce se va întâmpla anul următor, dar s-ar putea să fim capabili să-l eliminăm, să avem zero cazuri pentru 28 de zile, așa cum s-a întâmplat în Australia”, a spus astrologul.

