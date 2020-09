Mihai Priescu a avut un soc cand a intrat in casa

In articol:

Mihai Priescu, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din zona de sud a țării, a trecut printr-un adeărat coșmar chiar în noaptea de Revelion de acum câțiva ani.

Plecat, așa cum se întâmplă cu mai toți artiștii, la o cântare în noaptea de Revelion, însoțit și de soția sa, Mihai Priescu s-a întors, de dimineață, obosit acasă. Doar că, în momentul în care a intrat în casa în care locuiește, a avut un adevărat șoc, găsind-o devastată.

Mihai Priescu a ramas fara aurul sau

”Eram la trecerea dintre ani și a trebuit ca de fiecare dată să merg împreună cu formația mea la un revelion organizat într-un orășel situat la aproximativ 80 km de casă. Am cântat, am dansat, am distrat oamenii prezenți, iar cheful s-a întins până dimineață. Urma să plec catre casă, afară era un frig de crăpau pietrele... Am urcat repede în mașină, am dat drumul puțin la căldură și am pornit la drum. Oboseala își spunea cuvântul, dar am tras de mine și am ajuns cu bine acasă. Am intrat în curte și am parcat masina, apoi mi-am luat bagajul și am dat să intru în casa. Intru... mă uit în stânga, mă uit în dreapta și observ multe lucruri răvășite în living ,urc pe scări, scările pline de noroi, verific și sus, tot la fel! M-a trecut un fior extrem de puternic, mi-am dat seama că la mine în casă au fost "colindători nepoftiți"!”, povestește Mihai Priescu.

Dar coșmarul artistului abia începea... ”Am început să verific cam ce îmi lipsește și mi-am dat seama că toate obiectele din aur lipseau, și nu erau deloc puține. Am sunat la poliție, au venit domnii, au cercetat, am dat declarații, toate astea durând până la jumătatea zilei. Eram epuizat și fizic și psihic. Am încercat să mă odihnesc, dar nu reușeam, gândul meu fiind doar la hoți. Nu știam pe cine să bănuiesc sau la cine să mă gândesc... Au trecut zile, luni și nu se aflase nimic, domnii polițiști zicându-mi că cercetările sunt în plina desfășurare. Uite asa s-a dus un an și tot nu aflasem nimic, dar la câteva zile după 1 ianuarie, mă sună un domn polițist și zice că vrea să vină până la mine acasă să-mi pună cateva întrebări. Au venit mai mulți polițiști și îmi zic că au un suspect principal și pe câțiva acoliți de-ai lui. Au venit la mine cu diverse obiecte din aur care semănau foarte mult cu ale mele, dar nu erau ale mele. Nu puteam să mă fac stăpân pe obiectele altor oameni, prădati și ei la rândul lor de hoți. Cercetările au continuat și suspecții au fost arestați, dovedindu-se ca ei au fost cei care erau implicați în foarte multe spargeri în decurs de un an, un an și jumătate. Au fost oameni care au avut un prejudiciu si mai mare decât al meu și nu au putut să mai recupereze aproape nimic, lucrurile dispăruseră. M-am bucurat în sinea mea că nu am fost prădat de prieteni sau de o persoana foarte apropiată, chiar dacă mâhnirea mi-a fost mare”, povestește Mihai Priescu, artistul prădat de hoți.

Mihai Priescu a ramas fara agoniseala de o viata

I-au furat tot aurul din casă: ”Mi-a fost ciudă pe nevastă-mea”

Mihai Priescu și soția lui au mers împreună la evenimentul la care artistul a cântat, de Revelion. Și, așa cum se obișnuiește, amândoi s-au gătit cum au știut ei mai bine. Doar că, soția lui Mihai Priescu a preferat o ținută mai modernă, așa că și-a lăsat toate binuteriile de aur, cu excepția verighetei, acasă. ”Chiar i-am zis după vreo două zile că putea să își ia cerceii preferați, cei din aur, că poate așa mai rămânea și ea cu ceva. Pentur că, în casă, ne-au furat tot ce era de aur, aveam chiar și niște monede mai vechi, din aur. Mi-au furat și o curea care părea aurită, credeau că au dat lovitura. Mi-a fost ciudă pe nevastă-mea că nu și-a luat bijuteriile mai prețioasă, să se afișeze cu ele de Revelion. Le-ar fi salvat de hoți...”, mai spune Mihai Priescu.