Căpitanul FCSB, în lacrimi! Darius Olaru a plâns încontinuu după partida cu FC Voluntari din Superligă. ”E o chestie foarte gravă!”

Probleme pentru Darius Olaru după partida FC Voluntari-FCSB, scor 1-2! În loc să se bucure de victorie, căpitanul roș-albaștrilor a ieșit de pe teren vărsând lacrimi amare.

Darius Olaru va lipsi de la derby-ul cu Universitatea Craiova

Nici faptul că antrenorul Mihai Pintilii a încercat să îl consoleze nu a contat, fotbalist a plâns încontinuu până la vestiare.

Ce se întâmplase cu Darius Olaru? Ei bine, vedeta FCSB a luat un cartonaș galben inutil la finalul meciului de la Voluntari, chiar în prelungiri, când a aruncat mingea în încercarea de a trage de timp, și, în atari condiții, nu va juca în etapa următoare, în derby-ul cu Universitatea Craiova.

Darius Olaru, pe care toți se bazau să fie motorul și căpitanul în disputa cu oltenii, va privi partida de pe margine, și, culmea, nu este nici la prima abatere într-un duel de o asemenea importanță. Să nu uităm că, anul trecut, în vară, fotbalistul a comis un gest similar în UEFA Conference League, în meciul împotriva celor de la Viking.

Darius Olaru [Sursa foto: Profimedia]

MM Stoica, supărat! „El faţă de mine nu are niciun pic de respect”

La vremea respectivă, aflat tot în pericol de suspendare, managerul MM Stoica a avut o discuție între patru ochi cu căpitanul de la FCSB. În care l-a rugat să se abțină de la orice fel de gest care i-ar putea atrage o eventuală sancțiune din partea arbitrului. Lucru care nu s-a întâmplat, Olaru a luat galben în finalul partidei, iar Stoica a luat foc și l-a criticat public pe jucătorul său.

„El faţă de mine nu are niciun pic de respect pentru că a făcut asta! Eu cu el am vorbit special înainte de meci şi l-am rugat ca nu cumva să ia galben. I-am zis ‘Atât îţi cer, Mexic, să nu simulezi şi să nu discuţi cu arbitrul’. Când tu faci asta în minutul 95… Azi am avut o discuţie cu el.

Care sunt problemele lui de face aşa ceva?! A tăcut, a zis că el a vorbit şi nu i-a reproşat, el doar i-a zis că nu e fault, exact ce i-am zis să nu facă. 5000 de euro va fi amendat! De data asta să plătească, eu sunt dezamăgit pentru că îl vedeam un lider şi face ce face! Pe mine mă deranjează foarte rău că nu dă doi bani pe ce i-am spus, că nu i-am spus doar eu.

Olaru nu e un tip care să nu înțeleagă. Tocmai de asta am fost dezamăgit. Am crezut că eu contez în fața lui, dar nu. E o chestie foarte gravă!”, a comentat, la vremea respectivă, MM Stoica la Orange Sport.

Darius Olaru [Sursa foto: Profimedia]

”Acum ce înseamna plânsul ăsta? Îmi pare rău şi fac prostii?"

Gestul de neînțeles al lui Darius Olaru și lacrimile de după meci nu l-au sensibilizat pe fostul mare fotbalist Basarab Panduru, actualmente analist sportiv, din contră, el a criticat atitudinea jucătorului care va lipsi din derby-ul cu oltenii.

"Zic că era mai bine să-şi dea seama că era minutul 90+5, să-şi dea seama câte cartonaşe galbene are, acum ce înseamna plânsul ăsta? Îmi pare rău şi fac prostii?" , a spus Basarab Panduru la Orange Sport.