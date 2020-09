In articol:

Alexandru Bălan zis “Colo”

Colo este un vlogger cunoscut în rândul adolescenților, acesta fiind implicat în urmă cu câteva luni într-un scandal uriaș, care i-a pătat numele. Alexandru Bălan, poreclit Colo, a reușit să ajungă în arestul Poliției după ce a postat un clip pe Youtube în care instiga la violență sexuală. Tânărul a fost ulterior eliberat, iar la întoarcerea acasă a făcut un gest impresionant.

Colo, prima postare după ce i-a expirat controlul judiciar

Alexandru Bălan a urcat un clip pe canalul lui de YouTube, care a ridicat semne de întrebare pentru autorități. Acesta dezvăluia în urmă cu câțiva ani faptul că minorele de 15-16 ani, care se îmbracă sexy merită să fie agresate. Colo a fost pus sub acuzare pentru instigare la acte de violență și viol. Iubita tânărului a făcut la momentul respectiv primele declarații, după ce acesta a fost reținut de oamenii legii.

”Este complet greșit ce a spus Alexandru despre agresiunea fetelor, în general. Fiecare se poate îmbărca cum dorește, asta nu dă dreptul nimănui să o atingă, pipăie sau mai știu eu ce, fără voia ei. Voiam să vă explic doar că Alexandru este cu totul altă persoană în viața de zi cu zi. Suntem împreună de 6 ani și vă asigur că imaginile alea nu reflectă deloc felul în care este el sau felul în care se comportă într-o relație. Toți oamenii care ne cunosc știu că el este o persoană super-bună, glumeață, pozitivă iar clipul respectiv nu reflectă în mod corect realitatea”, a explicat Alexandra.

Alexandru Bălan zis “Colo” si iubita lui, Alexandra

În cele din urmă, Colo a fost pus sub control judiciar și nu a mai avut voie să posteze o bună perioadă. Mai exact, două luni. Acesta a revenit în forță după pauza îndelungată și a făcut primele postări pe rețelele de socializare. După ce i-a expirat controlul judiciar, acesta a publicat o fotografie cu cățelul lui, dar și cu un mesaj special.

”Salutare sefanilor! Vreau sa va anunt ca sunt bine si ca va multumesc pentru tot suportul acordat in aceasta etapa dificila din viata mea. Am avut la dispozitie peste 60 de zile sa ma gandesc la ce lucruri am spus in trecut si ce voi face de acum inainte :). Este uman sa gresesti.. si consider ca oricine merita o a doua sansa! O sa revin cat de curand posibil pe online, in special pe livestream iar daca aveti placerea va puteti abona la noul canal de Youtube dedicat livestream-urilor , link-ul in gasiti in BIO la profilul meu”, a scris Colo.

Ulterior, acesta a vrut să le arate celor care-l urmăresc că a descoperit TikTok-ul, unde a postat mai multe clipuri.