Mircea Ursu, unul dintre oamenii care au avut curajul să-i provoace pe cam toți capii lumii interlope din România, are un CV cu totul special. Fost bodyguard al lui Marian Iancu sau Puiu Popoviciu, luptător în cușcă și cu ceva condamnări la activ, Mircea este, de fapt, învățător și educator acreditat, după ce a absolvit Liceul Pedagogic ”Elena Cuza” din București.

Mircea Ursu a făcut sport de performanță la Dinamo

Ursu a povestit acest lucru chiar într-un interviu realizat de canalul online al Sindicatului Prolex (poliția, ANAF și vama). În acel moment, ”spaima interlopilor” era plasat în arest la domiciliu.

”M-am născut la Băile Herculane unde am și făcut școala gimnazială, după care am dat la Liceul Pedagogic din Drobeta Turnu Severin cu profil învățători-educatori. Acolo m-am apucat de lupte greco-romane, la Generala nr 14 din Drobeta Turnu-Severin. Era o sală mică de lupte cu băieți conștiincioși, dornici de rezultate bune în sport. Am avut rezultate bune, după care am fost solicitat de Dinamo, prin contract. După doi ani de liceu m-am transferat București, la Liceul Pedagogic Elena Cuza și eram sportiv de performanță legitimat la Clubul Sportiv Dinamo.

Am început la cadeți, apoi la juniori, am ieșit de trei ori campion național pentru Dinamo iar în ultimul an de juniorat am ieșit campion european, în 2001. Am terminat liceul pedagogic din Drumul Taberei cu media 8,60 iar în momentul de față sunt acreditat ca învățător-educator la clasele 1-4 de gimnaziu.

a povestit Mircea Ursu pentru Prolex.