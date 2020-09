Nicușor Dan

Nicușor Dan este noul Primar al Capitalei, în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Toată lumea îl cunoaște acum pe candidatul independent, însă puțini știu ce avere are acesta. Așadar, ce deține noul edial al Bucureștiului?

Ce avere are Nicușor Dan?

În comparație cu ceilalți candidați, Nicușor Dan nu se poate mândri cu o avere considerabilă. Primarul general al Capitalei nu deține proprietăți și nici nu are sume fabuloase în conturi. Conform declarației de avere, candidatul independent are doar cu un teren intravilan în Predeal și sume mari trecute, la datorii.

Se pare că bărbatul nu are nicio locuință, iar mașina pe care o conduce este un mașină Citroen fabricată în anul 1986.Pe declarația de avere, apare un teren intravilan de la munte, din zona Cioplea. De asemenea, se pare că terenul din Predeal a fost cumpărat în urmă cu 13 ani, o parte din el fiind achiziționat prin credit ipotecar.

În conturile acestuia se regăsesc 9.000 de euro, dar totalul de datorii depășește suma de: 85.000 de euro. Nicușor Dan mai are două credite, unul de 27.000 de euro, scadent în 2020, iar al doilea de 63.800 de euro, scadent în anul 2032.

Indemnizația lunară primită de la Camera Deputațiilor este de 2.200 de euro, scrie Adevărul.

Nicușor Dan, prima reacție după ce a votat

Imediat cum a ieșit de la secția de votare, actualul primar al Capitalei a fost întâmpinat de jurnaliști. Candidatul a dat primele declarații.

"Aștept de mult votul ăsta și vă spun că am votat cu sete. Am votat ca să scoatem din Primăria Capitalei o caracatiță de interese, de neamuri, de prieteni, de cumterii, de nași, de fini, de prieteni, care au ținut în subdezvoltare orașul ăsta. D-aia nu au fost în stare să rezolve măcar apa caldă, nu mai vorbesc de trafic și de poluare. Am votat pentru un oraș care are un potențial extraordinar, care are oameni cinstiți, care are oameni muncitori,care are oameni creativi și care zona privată a dovedit că poate să rezolve tot ce își propune.", a declarat Nicușor Dan.

sursă Adevărul