Nicușor Dan

Nicușor Dan a mers să voteze în această zi pentru primarul Capitalei. Candidatul pentru Primaria din București a mers alături de soție și fetița lor. De asemenea, consilierul general al municipiului București a dat primele declarații imediat cum a ieșit de la secția de votare.

Nicușor Dan, primele declarații după ce a votat la alegeri locale

Nicușor Dan a transmis un mesaj pe pagina de Facebook în care vorbește despre situația de la momentul actual și despre alegerile cetățenilor din această zi, care pot schimba cu adevărat soarta Bucureștiului. La secția de votare, candidatul pentru funcția de primar general al Bucureștiului a venit alături de soția și fiica acestuia. Femeia a fost îmbracată într-o rochie roșie, lungă, iar mai tot timpul a ținut-o pe cea mică de mânuță, alături de soțul ei.

Nicușor Dan alături de șoție și fetița lui

"Votul de azi poate fi un vot istoric pentru București. Poate fi votul care deschide ușa mare a Primăriei pentru toți bucureștenii, votul prin care bucureștenii își iau primăria înapoi.", a scris omul politic pe pagina de Facebook.

De asemenea, imediat cum a ieșit de la secția de votare, Nicușor Dan a fost întâmpinat de jurnaliști. Candidatul a dat primele declarații de când a ieșit de la vot.

Nicușor Dan votează

"Aștept de mult votul ăsta și vă spun că am votat cu sete. Am votat ca să scoatem din Primăria Capitalei o caracatiță de interese, de neamuri, de prieteni, de cumterii, de nași, de fini, de prieteni, care au ținut în subdezvoltare orașul ăsta. D-aia nu au fost în stare să rezolve măcar apa caldă, nu mai vorbesc de trafic și de poluare. Am votat pentru un oraș care are un potențial extraordinar, care are oameni cinstiți, care are oameni muncitori,care are oameni creativi și care zona privată a dovedit că poate să rezolve tot ce își propune.", a declarat Nicușor Dan.