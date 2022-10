Care este cea mai mare realizare a Oanei Lis. Soția fostului edil a fost greu încercată de viață: „Am apucat cu mâinile tare de absolut orice”

In articol:

Oana Lis nu a avut o copilărie deloc ușoară. S-a luptat să ajungă în locul în care este acum și a făcut tot posibilul să se dezvolte în ciuda faptului că nu a primit o educație de la părinți. Singurele persoane care i-au fost alături au fost o bunică și o mătușă, care au sprijinit-o la greu.

Cât despre perioada copilăriei, Oana Lis a declarat în nenumărate rânduri că a fost cea mai traumatizantă perioadă din viața ei. Soția fostului edil și-a trăit doar doi ani viață alături de părinți, perioadă în care a fost supusă violenței din partea tatălui și neglijență totală din partea celei care i-a dat viață. A fost privată de afecțiune și iubire și, mult timp și-a dorit să nu mai dezgroape aceste amintiri traumatizante.

După multe ore de terapie și încercări de a înțelege de ce s-a născut într-o familie cu părinți neglijenți, Oana Lis poate acum să vorbească liber despre cea mai grea perioadă di viața sa și să fie mândră că a reușit să-și depășească condiția. Recent, în cadrul unui scurt filumeț postat pe TikTok, Oana Lis a mărturisit cât de mândră este de ea pentru că a reușit să iasă din acel mediu toxic în care a trăit.

Oana Lis, mândră că a reușit să ajungă cineva în viață

Oana Lis a ajuns în lumina reflectoarelor în momentul în care a ajuns la brațul lui Viorel Lis. Viața sa s-a schimbat în mod radical când a cunoscut celebritatea. Soția fostului edil a recunoscut că nu a pierdut nici o ocazie și că a profitat de fiecare oportunitate care i-a venit în cale.

„Cea mai mare realizare a vieții mele consider că este faptul că am reușit să-mi depășesc condiția, având în vedere că eram un copil orfan, mai aveam un frate mai mic, sărac. Într-adevăr am avut sprijinul bunicii și mătușii mele, dar la modul nu de a oferi educație, ci de a mă crește, am avut mâncare și unde să stau, dar emoțional nu am avut foarte mult suport și, bineînțeles, nu mă pot compara cu cineva care a avut o altă resursă, care a avut părinți care l-au susținut, care i-au plătit școli, meditații, l-au dus la cursuri și tot așa, așa că eu sunt mândră de mine. Într-adevăr, faptul ăsta, că pornești de jos, cel puțin mie mi-a dat un instinct de supraviețuire foarte mare și am apucat cu mâinile tare de tot absolut orice mi-a oferit viața. Am urcat în orice tren posibil ca să merg mai departe.”, a spus Oana Lis pe TikTok.