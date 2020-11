Care este, de fapt, numele real al lui Tzancă Uraganul. Iată ce scrie în buletinul său

Tzanca Uraganul [Sursa foto: Instagram]

Tzanca Uraganul este unul dintre cei mai celebri maneliști de la noi din țară. Cântărețul lansează piese, care mai mereu sunt în primele locuri în trendingul românesc. Acesta a devenit senzația manelelor în scurt timp, după ce a dat lovitura cu câteva piese, care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube. Piesele lui sunt printre cele mai ascultate din întreaga țară. Artiști precum Alex Velea sau Omar Arnaout au lansat colaborări neașteptate cu manelistul.

Iată ce scrie în buletinul lui Tzanca Uraganul

Deși toată lumea îl știe drept Tzanca Uraganul, în buletinul artistului se găsește alt nume. Andrei Velcu este cunoscut drept Tzanca Uraganul, manelistul ale cărui hit-uri sunt ascultate de o țară întreagă. De curând, acesta a fost implicat într-un scandal de proporții. Oamenii legii au descins la o petrecere privată unde Uraganul și Adrian Minune erau prezenți. Polițiștii au dat mai multe amenzi, iar petrecerea a fost oprită. Scandalul ar fi început după ce o fotografie cu manelistul și Adrian Minune, dar și câțiva polițiști a apărut în spațiul public. Manelistul a postat fotografia cu el și oamenii legii, după ce au fost amendaţi pentru încălcarea actualelor norme sanitare de protecţie împotriva pandemiei de COVID-19. Polițiștii au dat sancțiuni de 38.500 lei pentru nerespectarea regulilor sanitare în plină pandemie, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Manelistul este cucerit de Laurette: ”Sunt mai exotică!”

Tzanca Uraganul a văzut în Laurette o frumoasă mai exotică care se potrivea cu scenariul clipului.

”A spus că i-a plăcut de mine că sunt mai exotică, el avea piesa asta scoasă, dar eu m-aș potrivi în ea, să cânt cu el. Mi-a trimis melodia, am ascultat-o, am acceptat”. Scurt și la obiect. ”Am făcut filmările într-un penthouse, ne-am amuzat acolo, se și vede. Am comandat mâncare, asta e în acel clip. Na, și glumele noastre, ne-am mai destins. Ideea a venit, așa, pe loc. Ne era foame, am comandat și am zis, hai să facem o filmare! Dar știi că a făcut vreo 200.000 de vizualizări imediat pe Tik Tok? Piesa cred că va apărea săptămâna viitoare, mesajul ei e interesant”, a continuat Laurette.(VEZI CONTINUAREA AICI)