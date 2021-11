Care este, de fapt, relația dintre Nuțu Cămătaru și Gigi Becali?! De ce s-a supărat interlopul pe patronul FCSB: „Îi ceream o sută-două sute de mii de euro”

In articol:

După ce Codin Maticiuc a scris o carte despre viața lui Ion Balint, cunoscut sub numele de „Nuțu Cămătaru”, au început să iasă la iveală tot felul de detalii care s-ar fi vrut ținute ascunse. Unul dintre ele în are în prim-plan pe Gigi Becali.

Temutul interlop l-a menționat pe patronul FCSB de câteva ori printre paginile cărții sale și a spus că cei doi se cunoșteau și erau amici.

Ei bine, latifundiarul din Pipera vine cu o altă versiune. El spune că singura legătură pe care o avea cu Nuțu Cămătaru era atunci când acesta îl împrumuta cu bani la casino. Și nu vorbim de sume mici, ci de unele impresionante, pe care Gigi Becali le returna ziua următoare.

„ Astea sunt niște minciuni... Eu ce relație aveam cu Nuțu, când eram pe la cazino, îi ceream o sută-două sute de mii de euro, a doua zi îi dădeam înapoi. Atât a fost. Eu nu eram fraier. Niciodată nu am spus ca cineva să bată pe cineva. Mereu când cineva voia să bată pe cineva, eu mă opuneam. Eu habar nu am de așa ceva. Mi-e și rușine să comentez aceste lucruri ”, a explicat Gigi Becali pentru ProX.

Nuțu Cămătaru, supărat pe Gigi Becali după ce acesta a declarat că nu-l cunoaște

Dumitru Dragomir a dat din casă și a făcut publice și el câteva detalii despre relația pe care o are, de fapt, Gigi Becali cu temutul

interlop și chiar și el afirmă că erau prieteni. Mai mult, acesta susține că Nuțu cămătaru s-a supărat pe patronul FCSB, după ce a spus că nu-ș cunoaște.

„ Eu am o impresie foarte bună cu Nuțu Cămătaru. Îl cunosc! E adevărat ce spune Nuțu. Câți bani i-a dat Nuțu Cămătaru împrumut lui Gigi Becali… Să am eu atâția bani în buzunar acum. I-a returnat Gigi Becali acei bani. Ești interlop dacă te descurci bine? Eu l-am cunoscut și am o impresie foarte bună despre Nuțu Cămătaru. Nu am luat niciodată bani împrumut de la el și e om serios.

El s-a supărat că Gigi a spus că nu îl cunoaște, s-a supărat… Gigi nu a vrut ca numele lui să fie asociat cu cel al lui Nuțu Cămătaru. Gigi face multe lucruri bune, dar câteodată… Să îl bată Corsicanu pe Gigi? Eu mă îndoiesc de asta, dar dacă scrie în carte… Eu nu discut despre ceea ce nu știu. Eu știu că Nuțu era amic cu Gigi Becali ”, a spus Dumitru Dragomir la prosport.ro.