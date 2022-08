Care este motivul pentru care Anghel Damian s-a despărțit de Lia Bugnar. Tânărul regizor a început o nouă relație cu Theo Rose

In articol:

Iată care este motivul pentru care Anghel Damian și Lia Bugnar au pus capăt relației de 8 ani pe care o aveau! De curând, tânărul regizor a fost surprins alături de Theo Rose, cu care a început o nouă relație.

Care este motivul pentru care Anghel Damian s-a despărțit de Lia Bugnar

După ce a ieșit la iveală faptul că Anghel Damian și Theo Rose formează un cuplu, toți fanii s-au întrebat ce s-a întâmplat între regizor și Lia Bugnar, partenera sa de peste 8 ani. Anghel Damian și-a asumat relatia și a ținut să specifice că nu a fost vorba de înșelat.

„Nu a înșelat nimeni pe nimeni, e o relație asumată. În rest, alte comentarii nu am de făcut. Felicitări pentru că ați primit pontul. Când vom avea alte precizări referitor la această legătură, o vom face în termenii noștri. Până atunci nu avem comentarii suplimentare de făcut.", a declarat Anghel Damian pentru cancan.ro.

Citeste si: Theo Rose a împlinit 25 de ani. Cum și-a început dimineața, pe balcon, alături de noul iubit? Imaginile cu amorezii s-au răspândit imediat!

Întrebată despre motivul pentru care relația dintre ea și Anghel s-a sfârșit, Lia Bugnar a ales să rămână discretă și să nu se implice în ceea ce se zvonește în presă.

Citeste si: Florin Dumitrescu a slăbit 10 kilograme, în mai puțin de o lună. Ce dietă a ținut bucătarul- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de-acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine.

Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat actrița Lia Bugnar, pentru FANATIK, după ce Anghel Damian a fost surprins împreună cu Theo Rose.

Care este motivul pentru care Anghel Damian s-a despărțit de Lia Bugnar. Tânărul regizor a început o nouă relație cu Theo Rose [Sursa foto: Facebook]

Anghel Damian a început o relație nouă cu Theo Rose

În urmă cu câteva zile, în presa din România au apărut imagini cu Anghel Damian și Theo Rose în timp ce se sărutau. Cei doi au început o relație, după ce Theo Rose s-a despărțit de Alex Leonte, iar Anghel Damian a pus punct legăturii de 8 ani cu Lia Bugnar.

Citeste si: Alex Leonte, prima apariție publică după despărțirea de Theo Rose! În compania cui a fost surprins

“Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu, la un moment dat, că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit.

Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea. L-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a precizat Theo Rose, legat de noua relație amoroasă.