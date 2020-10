Mihai Petre

Mihai Petre este cunoscut de o țară întreagă, după ce a fost jurat mai bine de 10 ani la emisiunea de talente. Cu toate acestea, se pare că vedeta a decis să părăsească proiectul "Românii au talent". În data de 9 octombrie, Mihai a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care și-a anunțat plecarea.

Motivul pentru care Mihai Petre a renunțat la emisiunea de talente

În urmă cu doar două zile, unul dintre cei mai importanți jurați de la emisiunea de divertisment a anunțat faptul că se va retrage din acest proiect. Mihai Petre a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook, acolo unde a transmis cele mai sincere gânduri despre situația de la momentul actual.

"Sezonul 11 «Românii Au Talent» nu mă va mai găsi la masa juriului. Experiența «Românii au talent» este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc Pavel Bartoș, Smiley, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că «Românii Au Talent» este, fără îndoială, cel mai bun show de entertainment din România.

Mult succes în noul sezon și în noua formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând", a scris Mihai Petre.

juratul Mihai Petre

Totuși, în urma postării de pe site-ul de socializare, juratul nu a precizat care ar fi motivul adevărat pentru care a părăsit această competiție. Mai multe surse din anturajul coregrafului susțin faptul că el își dorește ca în această perioadă să fie mai mult alături de cele două fetițe pe care le are.

"Mihai Petre e liber de contract. Nu are un alt proiect în PRO TV și nici nu se întrevede un altul momentan. Acum se obișnuiește și el cu această schimbare, și-a canalizat energia înspre fetițele lui și către academia sa de dans, care funcționează la o capacitate limitată, din cauza restricțiilor impuse de pandemie", au transmis mai multe surse.

Sursa click