Care este relația dintre Adela și Andreea din Serialul Adela, în viața reală. Detalii incendiare din culise. Fanii vor fi surprinși

In articol:

Adela și Andreea din Serialul Adela sunt surori, însă relația lor nu este una de prietenie. Cele două interpretează roluri opuse și Andreea îi aduce necazuri și suferințe Adelei în fiecare episod.

Detalii din culisele serialului Adela. Ce spun actorii despre personajele pe care le interpretează

Andreea, Adela și Delia din serialul Adela [Sursa foto: Instagram]

Oana Moșneagu interpretează rolul Andreei. Rolul negativ al actriței este o provocare, dar spune că este o plăcere să fie Andreea în serialul Adela.

"După aproape un an de când am început proiectul este o provocare și o plăcere în același timp. Un personaj negativ, din punctul meu de vedere, cel puțin acest personaj, are ceva sare și piper, puțin umor de la mine, pe care l-am căpătat de la bunica și de la mama, un pic de ironie, de sarcasm. Îmi place să cred că personajele negative sunt de multe ori cireașa de pe tort. În atâta blândețe, inocență și naivitate, mai înțepăm din când în când și se dinamitează treaba.

Este esențial personajul negativ ca să potențeze personajul pozitiv.", a spus Oana Moșneagu, la Antena Stars.

Citeste si: Serial Adela 23 septembrie 2021. Un nou dușman își pune planul în aplicare. Adela este victima colaterală

Delia, sora lui Paul Andronic din Serialul Adela este interpretată de Anca Androne. Rolul ei este unul negativ, dar actrița nu îl mai vede așa.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

"Eu demult nu mai consider că e un personaj negativ, pentru că în comparație cu ceilalți din această familie și din acest serial nu mi se pare că mai e un personaj negativ. Hai să nu zicem că a devenit un personaj pozitiv, dar e destul de complex.",

spune actrița Anca Androne.

Citeste si: Serialul Adela, sezonul 2, ziua şi ora de difuzare la TV

Andreea, Adela, Mihai, Călin și Floppy, din serialul Adela [Sursa foto: Instagram]

Mihai este bărbatul care a născut cele mai multe intrigi în serialul Adela.

"Mihai are foarte mari probleme. Sperăm să fim bine, sperăm să fie lucrurile în maniera în care le-am făcut până acum. Plâng foarte des la filmare. Scenariul nu îmi dă voie să plâng atât de des, dar plânge Adela pentru mine.", a spus Mihai din serialul Adela.

Citeste si: Cine sunt actorii din serialul Adela, sezonul 2. Vezi distribuţia completă

Care este relația dintre Adela și Andreea din Serialul Adela, în viața reală

Actrițele Oana Moșneagu și Mara Oprea, în vacanță [Sursa foto: Instagram]

În ciuda scenariului, Adela și Andreea sunt bune prietene în viața reală. Cele două actrițe petrec timp împreună, se vizitează și chiar au petrecut vacanța împreună, în această vară.

Citeste si: Cine e Alecsandru Dunaev, actorul care îl interpretează pe Mihai în serialul Adela

"Am fost plecate împreună în Grecia, în Creta, o săptămână. Din păcate am stat la două ore distanță de plajă, nu știu cum am găsit cazarea, dar ne-am descurcat, am închiriat mașină. Am mai fost la Sighișoara, am fost și cu filmările, dar nu am avut timp să vizităm prea multe lucruri.", a mărturisit Mara Oprea.