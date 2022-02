Care sunt cele mai complicate trasee montane din România

In articol:

O excursie la munte reprezintă o ocazie perfecta de a te detașa de aglomerația urbană și de tot stresul care vine la pachet cu aceasta.

Iar dacă ești o persoană activă, prilejul perfect de a-ți pune sângele în mișcare este un traseu montan. O plimbare pe munte te va face să uiți de grijile cotidiene și te va apropia mai mult de natură.

Care sunt cele mai grele trasee montane din țara noastră

Traseele montane sunt împărțite după gradul de dificultate și trebuie alese în funcție de condiția fizică și de experiența pe care o ai pe munte. Iată câteva dintre cele mai complicate trasee montane din țară:

Creasta Munților Făgăraș

Cel mai dificil traseu montan din România este Creasta Munților Făgăraș. Acesta reprezintă o provocare până și pentru cei mai experimentați pasionați ai muntelui.

Traseul are o dificultate ridicată din cauza urcărilor și coborărilor. Mai exact, între Turnul Roși și Cantonul Rudăriță există o lungime de 80 km și o diferență de nivel de 5.800 de metri.

Traseul este marcat cu bandă roșie începând cu localitatea Turnul Roșu, până la Plaiul Foii, și trece prin trei dintre cele opt vârfuri care au peste 2.500 metri altitudine: respectiv Negoiu (2.535 metri), Viștea Mare (2.527

metri) și Moldoveanu (2.544 metri).

De asemenea, traseul este considerat dificil, deoarece Creasta Făgărașului este acoperită de zăpadă până în luna august, existând riscul de avalanșă. Perioada indicată pentru a parcurge acest traseu este finalul lunii august-începutul luii septembrie.

Piatra Craiului-La Lanțuri

Un alt traseu dificil este Piatra Craiului- La lanțuri ce necesită o condiție fizică excelentă, dar și foarte mult curaj. Traseul are porțiuni de rocă de care sunt prinse lanțuri pentru a-I ajuta pe turiști să urce. Curajul este calitatea musai necesară pentru parcurgerea acestui traseu, deoarece există porțiuni de rocă instabile care pot cădea oricând.

Munții Bucegi-Jepii Mici

Acesta este traseul care face an de an victime în rândul celor neexperimentați ce se aventurează fără a avea echipamentul și condiția fizică necesare. Traseul are porțiuni formate din roci foarte alunecoase, în special atunci când plouă, ceea ce i-a pus de multe ori în dificultate până și pe salvamontiștii nevoiți să salveze turiștii.

Sfaturi pentru un traseu montan fără peripeții

Asigură-te că în orice drumeție ai pleca, fie că este una ușoară, fie că se numără printre cele menționate mai sus, ai un rucsac cu tine. Trebuie să fie un rucsac sport, cât mai comod și practice, în care să îți poți căra toate cele necesare drumeției.

Verifică prognoza meteo din zona în care călătoreşti şi ia cu tine îmbrăcăminte potrivită pentru condițiile meteo. Dacă mergi într-o drumeție pentru mai multe zile, ține cont că noaptea la munte vremea este mai rece, deși ziua poate fi cald. Așa că asigură-te că împachetezi și niște haine ceva mai groase.

Traseu montan [Sursa foto: PixaBay]

Echipează-te cu încălțăminte adecvată pentru munte. Bocancii sunt cea mai importantă piesă a echipamentului pentru drumeții. O pereche de bocanci de calitate scade riscul alunecărilor și a accidentărilor pe munte.

Evita să iei cu tine mai multe lucruri decât ai nevoie cu adevărat.

Când împachetezi pentru drumeție, rulează îmbrăcămintea în loc să o împătureşti. Astfel, hainele vor ocupa mult mai puţin spaţiu în bagaj.

Pune-ți în bagaj și o “trusă” de prim-ajutor care să conțină câteva pastille pentru dureri, un set de bandaje, o sticluță cu spirt pentru dezinfectat, un săpun, un ac și niște ață, dar și un cuțit. Aceste obiecte nu cântăresc foarte mult și ar putea să îți fie utile în cazul unei situații neprevăzute pe munte.