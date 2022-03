 Care sunt cele mai otrăvitoare plante din România

In articol:

Există foarte multe specii de plante în România, unele dintre ele având proprietăți benefice asupra organismului, iar altele, din contră, pot fi otrăvitoare.

Cele mai otrăvitoare plante din țara noastră

Unele plante pot fi toxice dacă sunt consumate, altele afectează pielea la atingere, iar o parte au doar o componentă toxică, precum semințele sau frunzele.

Este important ca toți să cunoaștem plantele otrăvitoare din flora României pentru a ști de ce să ne ferim în natură. Iată care sunt cele mai otrăvitoare plante care se găsesc în România!

Omagul

Omagul, numit și Aconitum napellus, este o plantă cu flori violet sau galbene și se numără printre cele mai toxice din România. Cele mai otrăvitoare porțiuni ale omagului sunt rădăcina și semințele. Este o plantă erbacee, din familia Ranunculaceelor, cu tija florală de circa 35-45 de cm ce se găsește în zonele muntoase și stâncoase ale țării, dar și în cele de deal.

Omagul mai este cunoscut și sub denumirea de mărul-lupului, remf, foaie, mierea ursului.

Toxina principală a omagului este aconitina care poate provoca, dacă este înghițită, tulburări gastro-intestinale grave, încetinește ritmul cardiac și poate duce chiar la moarte. Se spune că este nevoie de doar 50 mg pentru a provoca moartea unui adult.

Dediţelul

Dedițelul (Pulsatilla pratensis) este cunoscut și bun numele de floarea vântului, iarba vântului, oiţe albe, vânturele, adormiţele, sisinei. Această plantă se găsește în zonele montane, având o singură floare de culoare violet, ce apare în lunile martie și aprilie.

Dediţelul creşte prin fâneţe, pârloage, terenuri virane, în general în locuri însorite şi puţin umblate. Planta, deși toxică, este utilizată și în scopuri medicinale, fiind folosită ca și tinctură.

Măselariţa

Măselarița, denumită științific Hyoscyamus niger, este o plantă halucinogenă ce era folosită foarte des de către vrăjitoare pentru a prepara licori ce generau halucinaţii. Măselarița este o plantă toxică ce poate atinge jumătate de metro înălțime. Aceasta are flori de culaore galben-verzui, ce înfloresc în lunile iunie-august. În cantități mici, măselarița are proprietăți anestezice, antispasmodice, sedative și antinevralgice, dar nu trebuie folosită în viața de zi cu zi, deoarece are un grad mare de risc.

Cucuta

Cucuta (Conium maculatum) este o plantă toxică ce se întâlneşte în toate regiunile din România. Toate părțile acestei plante sunt toxice și pot provoca chiar moartea, în cazul în care cineva o consumă. Frunzele sale sunt păroase, tijele sun tubulare, iar florile sunt de dimensiuni mici, grupate şi au culoare albă. Fructele plantei sunt diachene, ovale și de culoare maronie, iar mirosul cucutei este neplăcut.

Se spune că doar trei grame de sevă de cucută pot provoca, prin ingerare, moartea unui om.

Ce alte plante otrăvitoare găsim în România

Spânzul oriental este o plantă care la contactul cu pielea poate provoca dermatite.

Joianul este o plantă otrăvitoare a cărui rădăcină, prin ingerare, poate ucide un om în mai puţin de două ore.

Salcâmul galben este otrăvitor, deoarece conţine un alcaloid numit Cytisine ,prezent pe toată suprafaţa plantei. Înghiţirea seminţelor sale duce la deces.

Oţetarul roşu prezintă un polen foarte iritant.