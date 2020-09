Zodiile

Ura pe cineva poate veni sub mai multe forme. De multe ori, acest lucru se datorează faptului că diferențele dintre dvs. și o altă persoană sunt prea drastice pentru a fi tratate. Cu toții avem acel semn zodiacal pe care semnul nostru îl urăște, indiferent de ce.

Unele duo-uri de semne zodiacale sunt ÎNTOTDEAUNA subestimate atunci când vine vorba de cât de brutală poate fi ura lor reciprocă.

Berbec și taur

Berbecul este războinic și nu iubește altceva decât să lupte și să concureze. O noapte distractivă pentru un Taur ar fi să stea în fața televizorului urmărind o emisiune pe care a văzut-o deja de un milion de ori. Berbecul îl enervează pe Taur fără sfârșit, iar Taurul îl plictisește pe Berbec până la moarte . Cu toate acestea, dacă pot găsi o modalitate de a se accepta și respecta reciproc, se pot ajuta. Berbecul îl poate împinge pe Taur să se ridice de pe canapea!

Taur și gemeni

Taurul și Gemenii au o problemă similară. Gemenilor le place să fie ocupați cu un milion de lucruri noi și diferite în fiecare zi. Taurii preferă mult confortul și familiaritatea. Dacă se află într-o relație de dragoste, volubilitatea Gemenilor va provoca posesivitatea Taurului. Totuși, Taurul poate fi o ancoră pentru Gemeni.

Taur și Săgetător

Săgetătorul este întotdeauna pregătit pentru o aventură, iar aventura este ultimul lucru pe care Taurul îl dorește. De asemenea, Taurul prețuiește securitatea mai mult decât orice altceva, iar Săgetătorul prețuiește libertatea. Ceea ce face acest lucru mai dificil este că atât Taurul cât și Săgetătorul au o latură de judecată, fiecare gândindu-se că calea lor este cea mai bună cale de a fi. Pentru ca o relație de dragoste să funcționeze între aceste semne, Taurul va trebui să renunțe la posesivitate pentru a permite Săgetătorului să călătorească și să meargă singur în locuri.

Gemeni și scorpion

Aceasta este o combinație foarte dificilă. Gemenii sunt proverbialul „ șmecher al tuturor meseriilor, stăpânul nimănui” (n.r.- din egnleză, Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than a master of one) , în timp ce Scorpionului îi place să se adâncească în tot ceea ce face. Este greu pentru acești doi să aibă o conversație, deoarece Gemenii vor fi trecut deja prin multe subiecte diferite, înainte ca Scorpionul să înceapă chiar să zgârie suprafața unuia. Gemenii văd Scorpionul ca fiind obsesiv, iar Scorpionul consideră că Gemenii sunt cât se poate de zburători. Pentru ca acești doi să se înțeleagă, ambii trebuie să aibă simțul umorului și să învețe să râdă de diferențele lor.

Rac și leu

Condus de Lună, Racul este timid, cu partea inferioară moale acoperită de o coajă tare. Leul este condus de Soare și este cel mai extrovertit semn din zodiac. Cei doi sunt la fel de diferiți ca noaptea și ziua. Racul îl găsește pe Leu ca fiind tare și egoist și nu îi oferă tipul de admirație pe care îl dorește. Vestea bună este că acești doi formează rareori o relație. Motivul este că Racul nu îl va căuta pe Leu, iar Leul nu va observa Racul. Dacă această pereche se reunește dintr-un anumit motiv, cel mai bun mod de a se descurca este ca Leul să devină protector al Racului fără a-l împinge pe Rac să iasă din coajă.