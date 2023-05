Carina a dezvăluit numele concurentelor pe care le vede în marea finală "Bravo, ai stil". Conflictul dintre ea și Andreea atinge cote maxime: "Așa se întâmplă când ești falsă" | EXCLUSIV

In articol:

Carina, concurentă în sezonul 8 "Bravo, ai stil" s-a făcut imediat remarcată în fața juraților. Frumoasa brunetă a obținut adesea steluțe după steluțe, dar a avut și situații mai puțin fericite din care a învățat.

Carina se numără printre concurentele care au a pășit în platoul de la Kanal D2 încă din prima ediție a emisiunii.

Frumoasa brunetă și-a spus mereu direct punctul de vedere și a intrat în conflict cu Andreea, situația ce durează cam de la începutul emisiunii. Invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, Carina a vorbit deschis despre această situație, dar și despre restul concurentelor care au intrat într-un conflict cu Andreea. Bruneta a mărturisit la WOWnews și cine sunt restul fetelor pe care le-ar vedea lângă ea în marea finală.

Carina, în platoul Bravo, ai stil [Sursa foto: Instagram]

Carina, totul despre conflictul cu Andreea

În jurul Andreei au existat o serie de speculații cu privire la faptul că ar fi putut avea un stilist sau o persoană care să o ajute în realizarea ținutelor. Carina a vorbit clar și răspicat despre acest subiect și este convinsă că cineva o ajută pe Andreea când vine vorba de alegerile pe care le face.

În ceea ce privește conflictul dintre cele două concurentele, lucrurile sunt departe de a se fi încheiat, iar Carina spune că niciodată nu a putut ajunge la un consens cu o persoană falsă, făcând referire la colega sa de platou.

"Nu știu dacă are un stilist, dar cu siguranță are un ajutor foarte mare în spate. Nu știu ce ajutor, dar cu siguranță are.

Nu am ajuns la niciun consens. Eu nu pot să ajung la un consens cu un om care nu este sincer. Dacă e ceva pe lumea asta pe care nu-l agreez este falsitatea unui om, iar Andreea este foarte falsă. A demonstrat asta de foarte multe ori. Când este în fața camerei este toată un zâmbet, gingașă și elegantă, iar când se închid camerele devine foarte sfidătoare față de toată lumea din jurul ei, față de fetele care ne ajută, față de fetele de la make-up, iar asta nu o spun doar eu, au sesizat mai multe persoane", a explicat Carina, la WOWnews.

Carina susține că Andreea a mai intrat în conflict și cu alte colege, una dintre ele fiind chiar Iris.

"Nu sunt singura cu care are un conflict. Are un conflict și cu Iris, nu doar cu mine. Atunci când ești fals e imposibil să nu intri într-un conflict. Se afundă foarte mult, încearcă să se apere, iar oamenii corecți sesizează treburile acestea și nu pot să le agreeze", a mai precizat ea.

Carina, invitată la Bravo, ai stil! Backstage [Sursa foto: Captură YouTube]

Cu cine se vede Carina în marea finală "Bravo, ai stil"

Carina se consideră o concurentă puternic, iar dacă ar fi să ajungă în marea finală, și-ar dori să le aibă alături pe Iris și Maria, fete pe care le consideră extrem de pregătite și talentate.

"Dacă aș ajunge în finală m-aș vedea alături de Iris și Maria. Le văd cele mai puternice din competiție. Da, Georgiana este foarte puternică și sper să reziste. Eu am ajuns să co cunosc mai bine în afara camerelor și este o tipă foarte sensibilă.

I-am spus că nu trebuie să mai pună la suflet tot ce se spune în online. Trebuie să încerce să fie puternică și asta cred că ar fi un minus la ea, sensibilitatea aceasta exagerată", a mărturisit Carina.

