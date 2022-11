Carla’s Dreams a apărut fără mască într-un videoclip. Nu se mai ascunde? Cum arată celebrul artist

In articol:

Carla’s Dreams face furori în rândul publicului cu fiecare apariție și melodie lansată. Fiecare piesă lansată de artist alături de formația sa a devenit foarte rapid un hit și a fost fredonată cel puțin o dată de oameni.

Solistul trupei se poate bucura de un număr foarte mare de fani care îi sunt alături în fiecare moment.

Carla’s Dreams fără mască

Încă de la debutul acesteia în lumea muzicii, formația a avut un real succes. Sute de fani au fost la fiecare concert susținut de aceștia și au ascultat fiecare piesă lansată. Cel mai mare mister din jurul formației este însă cum arată celebrul solist fără vesnicul machiaj care îi ascunde chipul. Ei bine, această curiozitate a fanilor poate fi estompată doar cu o simplă privire la videoclipul noii lor melodii. Cei de la Carla’s Dreams sărbătoresc zece ani de activitate, iar noua piesă este modul prin care aceștia le explică fanilor drumul carierei pe care l-au parcus pentru a ajunge la succesul de astăzi.

„Este o confesiune care prezintă povestea miilor de pași, de locuri vizitate, de sentimente intense și emoții speciale din cei 10 ani de întâlniri constante cu publicul în diverse colțuri ale lumii”, au explicat reprezentanții formației.

Momentul de cea mai mare avengură este reprezentat de scena în care solistul formației apare fără mască. Din păcate, acesta este filmat de la spate, iar trăsăturile chipului nu pot fi observate chiar atât de bine pe cât orice fan și-ar dori. Astfel, cine este în spatele măștii rămâne încă un mister.

Noua piesă a formației ascultată la începutul anului

Adidașii gri, noua piesă marca Carla’s Dreams a putut fi ascultată de către fani la începutul acestui an în cadrul unui matinal al unei emisiuni de radio cunoscute. Solistul a declarat că în toți acești ultimo zece ani a avut numai două perechi de adidași, iar piesa este un raport al formației către public.

„E o piesă pe care n-am terminat-o încă, este o schiță – „Adidașii gri”. Eu am avut două perechi de încălțăminte în toți ăștia 10 ani. Asta-i a treia. Asta e nouă, am investit în imagine. (…) Prima [pereche] cred că am avut-o vreun an jumate, în afară de primul an, că încă nu aveam principiul ăsta. Și asta, ultima [pereche], am avut-o vreo 4 ani și două luni. Și piesa este despre asta. O să fie „tempus fugit: 4” (timpul zboară, ideea de a crea ceve ieșit din tipare rămâne), nu este despre adidași, evident. Este un raport al nostru pentru public: noi am făcut 3, până acum. Ăsta o să fie al patrulea, pe care sper să reușim să-l lansăm undeva într-o lună”, a declarat solistul trupei la Radio Zu.