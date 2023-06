Carmen de la Sălciua a amânat petrecerea de nuntă și vrea să organizeze direct botezul! Artista a făcut anunțul în urmă cu puțin timp: „Un copil”

In articol:

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu anul trecut, însă au amânat petrecerea nunții lor în speranța că vor găsi anul acesta timpul necesar pentru a se ocupa de organizarea marelui eveniment, însă se pare că nici în anul 2023 familia nu va avea ocazia să danseze la nunta artistei.

Iată care este, de fapt, motivul!

Carmen de la Sălciua și soțul său s-au răzgândit pe ultima sută de metri în ceea ce privește petrecerea nunții lor. Artista își dorește să pună pe primul plan venirea pe lume a unui copil și să organizeze nunta și botezul în același timp. Cântăreața speră ca cel târziu anul viitor să devină mămică și, respectiv, să organizeze o petrecere grandioasă.

„Să știi că nu, nu va avea loc petrecerea de nuntă în acest an. Noi ne dorim, dacă ne ajută Dumnezeu, să facem un copil, să facem un botez mai grandios, nunta nu știu dacă o să fie cu petrecere mare, dar am vrea botezul să fie mai grandios, cu tot cu nunta cumva. La anul, dacă vrea Bunul Dumnezeu, să ne ofere un copil!”,

a spus Carmen de la Sălciua, conform Spynews

Carmen de la Sălicua își dorește să facă schimbări în viața sa

Carmen de la Sălicua și-a propus să aibă mai multă grijă de felul în care arată și să elimine circa 5 kilograme. Artista a menționat că are tendința să se îngrașe ușor, motiv pentru care sa decis să țină sub control acest fenomen, să facă mai mult sport și să mănânce echilibrat.

„M-am hotărât să mă apuc mai serios de sport, eu am o tendință de îngrășare. Eu cred că combinată puțin grija la ce mănânci cu sportul iese la final o treabă bună. Am zis să mă apuc și eu de mișcare, e și vreme bună de mers la alergat. Deocamdată vreau să ies în aer liber să alerg, să-mi obișnuiesc puțin corpul, că n-am mai fost de mult la sală. Eu am arderile foarte bune, iar dacă vreau să slăbesc, eu slăbesc într-un timp foarte scurt, cel puțin deocamdată, nu știu dacă cu cât înaintez în vârstă pot să mai spun același lucru”, a spus Carmen de la Sălciua, conform aceleiași surse.

