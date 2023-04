Mihai Trăistariu petrece Paștele cu fast! Artistul merge la muncă, dar nu uită nici de tradiții și distracție. Care este singurul său regret | EXCLUSIV

In articol:

Anul acesta Mihai Trăistariu are planuri mari pentru Paște. După ce și-a pregătit singur masa tradițională și a vopsit ouăle în baza rețetei proprii, așa cum obișnuiește de câțiva ani, cântărețul se pregătește și de concertele de Sărbători.

Din programul lui Mihai Trăistariu nu lipsește munca de Paște, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat toate detaliile despre planurile pe care le are vedeta anul acesta. Totuși, există un singur regret în cazul lui Mihai Trăistariu, iar acesta este strict legat de familie. Artistul și-ar dori să poată petrece mai mult timp cu cei dragi și să se reunească toți frații de Sărbători.

Mihai Trăistariu petrece Paștele cu fast

Anul acesta, Mihai Trăistariu are un program încărcat de Paște. Artistul va petrece la Sinaia, acolo unde a pregătit deja și un concert pentru turiști. În seara de Înviere va merge la biserica din stațiune, acolo unde a mai fost și în trecut și unde mărturisește că îi place foarte mult.

"Anul acesta am să cânt la Sinaia, la un resort. Se întâmplă rar să cântăm de Paște. Eu am să țin concertul în cea de-a Doua zi de Paște, la masa de prânz a turiștilor cazați acolo.

O să merg probabil cu o zi înainte așa că la Înviere o să merg tot acolo, la Sinaia. Au ei o mânăstire superbă, unde am mai mers. Împreună cu managera mea am să merg acolo", a povestit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Ce dorință are Mihai Trăistariu pentru masa de Paște

Artistul ne-a dezvăluit, în exclusivitate, faptul că și-ar dori foarte mult să petreacă sărbătorile alături de familie, de toți frații săi, așa cum obișnuiau să facă Paștele cândva. Fiecare dintre ei este stabilit într-un alt colț al țării și nu au mai avut ocazia să se așeze la aceeași masă de multă vreme.

"Mi-ar fi fost dor să mă întâlnesc de Paște cu familia. Părinții mei nu mai trăiesc, dar noi suntem patru frați și mi-aș dori să fac o reuniune între frați de Paște.

Dacă de Crăciun nu reușesc niciodată, măcar de Paște toți sunt liberi și atunci este cel mai posibil. Unde să ne întâlnim nici nu știu, pentru că toți suntem răspândiți, eu sunt la Constanța, sora mea e la Iași, mai am un frate în Piatra Neamț și unul în Germania.

Fiecare este într-un colț al lumii, dar poate reuși cumva, cândva să ne ocupăm și să organizăm ceva când vine această sărbătoare. Asta mi-aș dori cel mai mult", ne-a mai povestit Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu, printre vedetele care nu mănâncă miel

Cântărețul se numără printre vedetele care nu mănâncă deloc miel la masa de Paște. Cunoscut pentru dragostea pe care le-o poartă animalelor și mai ales pentru asociațiile dedicate protejării câinilor și pisicilor, Mihai Trăistariu ne-a mărturisit că îi este prea milă să mănânce miel din Paște și ori de câte ori are ocazia, îi încurajează și pe ceilalți să procedeze în acest fel.

"Eu am fost și vegetarian și mai țin și cu animalele pentru că am asociații cu tot felul de căței și pisici, deci mai puțină carne, dar este adevărat că mănânc din toate. Pasca nu lipsește niciodată, cozonacii și ouăle roșii, pe care le fac chiar eu.(...) În rest, le am pe toate, dar carnea de miel nu îmi place și chiar îmi este și milă de ei. Eu distribui mesaje toată luna înainte de Paște ca oamenii să nu ucidă și să nu mănânce mieii", a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

