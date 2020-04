Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea muzicii de petrecere. Nimeni nu se aștepta ca ei să divorțeze, însă surpriza a fost și mai mare atunci când cei doi foști soți s-au împăcat, la mai bine de un an de la despărțirea oficială. Din păcate, la doar câteva luni după ce au făcut public faptul că se iubesc mai mult ca niciodată, cei doi artiști s-au separat din nou.

Chiar dacă a suferit în relația cu fostul ei soț, Carmen de la Sălciua nu și-a pierdut încrederea că va găsi pe cineva cu care să rămână pentru totdeauna.

Carmen de la Sălciua a recunoscut că nu ar sta cu un bărbat sărac

Întrebată de fani dacă ar putea avea o relație cu un bărbat care să nu aibă o situație financiară foarte bună, dar care o iubește, Carmen de la Sălciua a spus că i-ar plăcea ca prtenerul ei să aibă cel puțin aceleași posibilități ca ea. Artista a motivat răspunsul, pentru ca fanii să nu creadă că așteaptă să fie întreținută de bărbatul din viața ei.

„Mi-ar plăcea ca omul de lângă mine să aibă aceeași situație ca și mine! și nu pentru mine! Pentru egoul lui, pentru a evita anumite discuții!

Un bărbat dacă e mai slab financiar decât o femeie va începe să aibă frustrări pe care de cele mai multe ori femeia nu le va putea controla! Oricât l-ar asigura că situația sta sub semnul iubirii, el va simți nevoia să intre în competiție cu ea!

Mie personal îmi plac acele cupluri în care nimenu nu e parazit pe spatele nimanui! Sa exista un echilibru in gandire, in perceptii, in idealuri”, a scris Carmen de la Sălciua pe pagina ei de Instagram.