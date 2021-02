Carmen de la Sălciua, dezvăluiri inedite din căsnicia cu fostul soț, Culiță Sterp: „Tot ce am făcut, am făcut pentru el!”

feb 2, 2021 Autor: Cristina Ionela

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste din România. Fosta soție a lui Culiță Sterp face furori cu fiecare apariție, cântăreața fiind foarte apreciată de publicul care-i aduce mereu piesele pe primele locuri în trendingul românesc, pe Youtube.

Căsnicia cu ”faimosul” de la Survivor România 2021 a lăsat o amprentă în sufletul artistei, care a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Culiță Sterp.

Cei doi artiști s-au iubit o lungă perioadă, au divorțat iar mai apoi s-au împăcat. Se pare că lucrurile n-au stat chiar bine între ei și au decis că este mai bine ca povestea lor de iubire să se termine. Culiță și-a găsit fericirea în brațele Danielei, tânăra care urmează să-i ofere primul copil. Cântărețul și Daniela se iubesc extrem de mult, dovadă fiind și declarațiile pe care Culiță le face de când este departe de casă, la Survivor.

Pentru prima dată, Carmen de la Sălciua a vorbit cu lux de amănunte despre relația fostului soț cu Daniela, iubita lui.

”Oarecum mă așteptam să primesc vestea asta pentru că ei au o relație de ceva vreme, eu știam că Culiță își dorea copii și îi felicit și pe el și pe ea pentru că un copil este o binecuvântare. Sper să fie fericiți, sper că atunci când se va întoarce de la Survivor să fie un bărbat pregătit pentru viață și această femeie să îl poată schimba. Să fie un bărbat cuminte, să fie un bărbat fidel și să aibă grijă de familia lui!

Ea a fost și la nunta noastră, a fost și la nunta Ilenei (n.r.- sora lui Culiță Sterp). Nu am speculat nimic pentru că în momentul acela noi eram împăcați, ne era foarte bine, vorbeam, ne iubeam și nu am avut timp să mă uit la fiecare invitat sau care și ce privire are față de soțul meu. El este un bărbat iubit și curtat de foarte multe femei și niciodată nu mi-am pus problema asta”, a povestit Carmen de la Sălciua.

Artista a mai declarat și faptul că fostul ei soț este un bărbat foarte curtat. ”Și atunci când mergeam la evenimente el era un bărbat curtat, care atrage atenția, doar că ceea ce ne-a separat pe noi probabil este faptul că el se bucura foarte tare de chestia asta și uneori chiar acționa, adică… Subiectul divorțului și al mariajului nostru este un subiect închis de mult timp. M-a făcut să am anumite blocaje pentru că să treci printr-un divorț e un lucru destul de greu. Eu am crezut că va fi simplu, am crezut că va fi o despărțire oarecare, însă nu a fost așa, pentru că probabil am iubit, ca oricare altă femeie. Mi-am dorit o căsnicie, dar lucrurile nu au stat așa și viața merge mai departe. Întotdeauna am avut abilitatea să mă ridic și să merg mai departe”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, declarații emoționante despre Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua a vorbit extrem de frumos despre fostul ei soț, Culiță Sterp. Vedeta a declarat că nu ar schimba nimic din trecut și că ”faimosul” de la Survivor România 2021 este un om pe care ea l-a iubit.

” Nu aș schimba nimic, este un om pe care l-am iubit. Tot ce am făcut, am făcut pentru el și cu el din suflet și nu aș schimba nimic. Mi-a fost alături în fiecare moment, și când eram foarte fericită și când eram foarte supărată.

A fost atât de intens tot ce am trăit, încât părea că este o telenovelă turcească care nu mai are final. Nu am regizat nimic, tot ce am simțit am adus în fața oamenilor. Au existat și momente de ceartă, a existat divoțul, a existat o împăcare. La nunta Ileneli ne împăcasem și probabil nu eram atât de sigură pe împăcare și din cauza asta părea că sunt îndoilenică în ceea ce privește evoluția noastră ca și cuplu.

El are foarte multe calități, nu calitățile ne-au despărțit, ci anumite defecte pe care le știe toată lumea. E un om bun la suflet, însă pot să spun că în relația noastră nu cred că a dat tot ce se putea și cred că am iubit mai mult decât a făcut-o el, ceea nu este deloc o rușine pentru mine. Sunt femeie și îmi asum foarte mult treaba asta”, a mărturisit fosta soție a lui Culiță Sterp.

Carmen de la Sălciua vrea să devină mamă

Celebra cântăreața a vorbit și despre faptul că își dorește să devină mamă, însă speră că toate se vor întâmpla la timpul lor. Totodată, artista spune că va avea un copil atunci când va fi lângă bărbatul care-și dorește la fel de mult ca ea.

” În această perioadă am stat mai mult singură pentru că am avut nevoie să mă regăsesc. A fost o perioadă destul de tensionată, nu doar din cauza pandemiei, ci viața uneori m-a pus la pământ cu anumite situații. S-a întâmplat de multe ori să adorm plângând în pernă pentru că uneori viața te pune și la pământ. Chiar dacă noaptea plângeam, a doua zi eram perfect aranjată să zâmbesc oamenilor. Tot răul ăsta se pare că a fost o lecție pentru mine sau poate eu am fost o lecție în viața celorlalți. Știu ce o să fac pe viitor, ce o să accept, care îmi sunt limitele.

Nu iubesc, sunt o femeie curtată, sunt sigură că va veni și omul potrivit, dar nu mă grăbesc să îl găsesc. Sigur va veni atunci când sufletul meu va fi pregătit să iubească din nou. Sunt selectivă și pot să fiu și slabă și tare în același timp. Pot să iubesc cu toată ființa mea și să îi aduc unui bărbat fericirea de care are nevoie. Îmi doresc să fiu mamă, dar îmi doresc să am lângă mine pe cineva care să vrea să fiu mamă. A trebuit să trec prin multe lucruri ca să devin femeia care sunt astăzi”, a conchis Carmen de la Sălciua.

