Dramă în familia lui Culiță Sterp. Cumnatul artistului trece prin momente de coșmar, înainte de nașterea copilului său. Incidentul care l-a marcat pentru toată viața

Daniel Aloman, cumnatul lui Culiță Sterp de la Survivor România, trece prin momente grele. Deși ar trebui să trăiască cea mai frumoasă perioadă dn viața lui, pentru că soția lui urmează să nască, tânărul este copleșit de tristete.

Cumnatul lui Culiță Sterp de la Survivor România trăiește o dramă

Sora lui Culiță Sterp , Ileana, s-a căsătorit în urmă cu doi ani de zile, iar în prezent este însărcinată cu primul ei copil. Chiar dacă cumnatul artistului ar trebui să fie în culmea fericirii, un eveniment care a avut loc în urmă cu un an de zile îi umbrește bucuria.

Daniel Aloman suferă cumplit după moartea tatălui său. Deși e pe cale să devină tată la rândul lui, tristețea pe care o simte după ce și-a pierdut părintele persistă și după un an de la tragicul eveniment.

.„Un AN. Un an de când te strig și am atâtea întrebări, dar tu nu îmi mai răspunzi, de când șantierele sunt goale fără tine, de când te văd în orice lucru. Orice încurcătura sau greutate aș fi întâmpinat, știam că mereu găsesc rezolvarea și răspunsul la tine. Ai plecat prea repede, mult prea repede TATĂ", a scris cumnatul lui Culiță pe rețelele sociale.

Mesajul a emoționat-o pemama Geta , care i-a răspuns să fie puternic, pentru că tatăl său îl vede de sus. „Oooof, Doamne ... viața asta este mai mult doar suferință! Sunt sigură că tatăl tău te veghează de acolo de sus și este mândru de tine, pentru că duci mai departe această meserie care nu este deloc ușoară! Dumnezeu să-l ierte!”,

a scris mama lui Culiță Sterp.

Culiță Sterp, concurent la Survivor România 2021

În acest timp, Culiță Sterp este concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România și luptă pentru supraviețuire. Cu puțin timp înainte să plece înjungla Dominicană, artistul a vorbit sincer despre perioada când nu era cunoscut în România. El a dezvăluit că a lucrat la stână, unde avea grijă de sute de oi. El spune că erau zile în care nu mânca până nu ajungea acasă.

„Când mergeam pe câmp, cu animalele, se mai întâmpla să nu îmi aducă de mâncare, din diverse motive. Nu aveam telefon pe vremea aia, dar conveneam ca la ora 14:00 să îmi aducă de mâncare. Rămâneam de dimineață și până seara fără mâncare, până ajungeam acasă”, a povestit Culiță Sterp , înainte să plece în Dominicană.

Culiță Sterp, tată de fetiță

Culiță Sterp Și Daniela Iliescu vor deveni părinț i pentru prima dată în acest an. Iubita Faimosului de la Survivor România a făcut dezvăluiri în premieră la Teo Show despre sarcină și despre cum se descurcă fără iubitul ei în această perioadă frumoasă, dar dificilă.

Deși Culiță este plecat la Survivor România, care se filmează în Republica Dominicană , Daniela se simte bine, iar sarcina decurge perfect. „Mă simt foarte bine! Chiar mă simt foarte bine și, chiar dacă Culiță este plecat, îmi este bine! Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge bine. Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă”, a dezvăluia Daniela Iliescu.

Viitoarea mămică a fost întrebată despre numele pe care i-l voi pune fetiței, deși Daniela nu a recunoscut momentan sexul copilului.

Teo Trandafir:Are control asupra numelui fetiței sau poți să te impui?

Daniela Iliescu:Nu v-am spus încă dacă este fetiță sau băiat.

Teo Trandafir:A zis el că e tată de fată.

Daniela Iliescu:A zis ceva, dar n-a înțeles toată lumea. Mai vedem. Ne-am gândit la nume.