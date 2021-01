Carmen de la Sălciua, dezvăluiri senzaționale despre fostul soț: ”Am învățat multe și am trecut prin multe împreună”

In articol:

Carmen de la Sălciua i-a lăsat pe toți mască! Artista a răspuns, din nou, la întrebările puse de fanii ei, și astfel i-a uimit pe toți internauții cu sinceritatea de care dă dovadă atunci când vine vorba de relația cu fostul soț. Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au fost căsătoriți, însă relația lor s-a încheiat la un moment dat.

Ulterior, cei doi artiști și-au mai acordat o șansă, însă a fost în zadar.

Artista a fost întrebată pe Instagram, dacă ar mai fi fost cu Culiță Sterp, dacă timpul ar putea fi dat înapoi. Răspunsul ei i-a uimit pe toți: ”Da! Am învățat multe și am trecut prin multe și împreună și chiar și după ce am rămas pe cont propriu! Chiar dacă pare ciudat ce spun...durerea te înalță și te experimentează foarte mult, iubirea te transformă! Nu aș vrea să se înțeleagă altceva! E un trecut pe care mi-l asum, e un om pe care l-am iubit așa cum am știut și mai departe Dumnezeu să le ajute!”,a scris Carmen de la Sălciua.

Culiță și Daniela vor deveni părinți

Culiță Sterp și Daniela vor deveni părinți în acest an.

Deși Culiță este plecat la Survivor România, care se filmează în Republica Dominicană, Daniela se simte bine, iar sarcina decurge perfect.

„Mă simt foarte bine! Chiar mă simt foarte bine și, chiar dacă Culiță este plecat, îmi este bine! Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge bine. Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă”,a dezvăluit Daniela Iliescu.

Viitoarea mămică a fost întrebată la Teo Show despre numele pe care i-l voi pune fetiței, deși Daniela nu a recunoscut momentan sexul copilului.