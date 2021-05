Carmen de la Sălciua ia o pauză de la relații! Decizia pe care a luat-o după divorț: „Am greșit...”

In articol:

Carmen de la Sălciua este o femeie singură de mai bine de un an de zile. Celebra cântăreață a divorțat de fostul ei soț, Culiță Sterp, iar de atunci nu și-a mai afișat cu un alt partener în viața ei. Vedeta a declarat pentru Playetch că a decis să ia o pauză de la relații.

Ea a recunoscut că a avut o aventură imediat după divorț, iar acum regretă această decizie.

„Orice femeie are nevoie de o perioadă anume în viaţa ei, ca să se vindece. Ei bine, în acea perioadă mă aflu eu acum. Am realizat că am greşit când am sărit dintr-un mariaj care s-a încheiat altfel decât mi-am dorit, într-o aventură, la care, sinceră să fiu, nici acum nu ştiu de ce am decis că trebuie să mă implic. Dar asta sunt, nu mă pot contrazice pe mine însămi şi nici nu pot da timpul înapoi. E vremea să-mi învăţ anumite lecţii de viaţă. Fiindcă e clar că nu mi-am învăţat toate lecţiile de viaţă, iar pauza asta la care am decis să apelez îmi face foarte bine. Privesc lumea cu alţi ochi”, a declarat Carmen de la Sălciua, potrivit playtech.ro.

Carmen de la Sălciua a anunat că așteaptă persoana potrivită în viața ei [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua așteaptă bărbatul potrivit

Celebra cântăreață a adăugat că nu se grăbește și așteaptă bărbatul potrivit în viața ei. Carmen de la Sălciua a mărturisit că toate persoanele din jurul ei o întreabă dacă și-a găsit jumătatea, însă așteparea este cea mai importantă în momentul de față.

„Va veni şi vremea în care voi întâlni bărbatul de care într-adevăr am nevoie. Voi întâlni omul pe care-l aştept. Multă lume, parcă din ce în ce mai multă, mă tot chestionează pe tema asta, dar tuturor le spun acelaşi lucru, acum. Şi anume, că nu vreau să mai aud de chinul dragostei în viaţa mea. Am decis să aştept omul potrivit. Chiar dacă asta implică un timp de aşteptare mai mare decât mi-aş fi dorit acum câţiva ani!”, a adăugat cântăreața.