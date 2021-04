Când își va găsi Carmen de la Sălciua jumătatea? Carmen Harra precize un viitor strălucit pentru artistă: "Sunt mari șanse să ajungă la căsătorie"

In articol:

Carmen Harra a făcut previziuni cu privire la viitorul lui Carmen de la Sălciua. Când își va găsi artista jumătatea?!

Carman Harra, previziuni despre Carmen de la Sălciua

După ce a făcut o serie de previziuni cu privire la viitorul mai multor relații ale vedetelor, Carmen Harra vine și face dezvăluirea momentului despre Carmen de la Sălciua.

Se pare că frumoasa artistă o să cunoască pe cineva în perioada următoare, mai exact începând din toamna lui 2021. Totodată, se pare că alesul nu este o persoană pe care o cunoaște la momentul actual.

„Din toamna lui 2021 până în vara lui 2022 vine în viața ei altcineva. Intră într-o perioadă carmică și întâlnește pe cineva care o să-i schimbe percepția despre iubire, familie, devotament.... O văd într-o relație cu cineva pe care nu-l cunoaște la ora actuală. Nu vreau să se grăbească. Până în toamnă îi recomand să mai aștepte. Să fie singură că este în regulă.”, a prezis Carmen Harra.

Clarvăzătoarea susține chiar faptul că este foarte posibil ca artista să ajungă din nou la căsătorie. Bărbatul care îi va fura inima va fi o persoană extrem de importantă pentru evoluția sa.

„Sunt foarte mari șanse să ajungă la căsătorie. Anticipez pentru ea o persoană foarte jovială, cu care se va potrivi. Cineva cu care a avut relații anterioare, în vieți anterioare. Ea intră într-un an carmic, în care cunoaște o persoană foarte importantă pentru ea. Persoana va avea mai mult potențial material decât are ea. Și ea e într-o perioadă de stabilitate financiară, iar persoana care vine îi aduce un plus de stabilitate ”, a mai spus Harra.