Carmen de la Sălciua, răsfăț culinar în Ibiza! Artista nu s-a uitat la bani când a venit vorba de mâncare

În ultima perioadă, Carmen de la Sălciua s-a plimbat prin diferite țări din lume pentru a-și încânta fanii cu vocea ei. Cea mai recentă călătorie a avut loc în Ibiza, acolo unde artista a avut ocazia să îmbine plăcutul cu utilul.

Nu a mers de una singură, ci alături de soțul său, Marian Corcheș, alături de care a trăit câteva zile de vis în vacanță.

Carmen de la Sălciua nu uită niciodată de unde a plecat, însă este foarte fericită că a reușit să ajungă exact acolo unde îți dorea, din toate punctele de vedere. Totul în viața ei merge foarte bine și nu ezită să se răsfețe ori de câte ori are ocazia. Mereu la datorie pe rețelele de socializare, artista a împărtășit cu fanii ei o serie de imagini din ultima sa călătorie, însă nu a ratat nici de capitolul gastronomie. Cântăreața și-a delectat papilele gustative cu mai multe preparate care mai de care mai sofisticate, pe care le-a împărtășit cu admiratorii ei.

Carmen de la Sălciua, răsfăț maxim în Ibiza

Carmen de la Sălciua știe să aprecieze lucrurile din viața sa, indiferent de valoarea pe care o au. A demonstrat de-a lungul timpului că este o fire modestă, pentru care munca este foarte importantă, însă își permite să se răsfețe ori de câte ori merge în vacanțe, inclusiv din punct de vedere gastronomic.

Pe lista lucrurilor de făcut în vacanța in Ibiza au fost, se pare, plimbările romantice în doi și degustarea unor preparare delicioase. Chiar dacă este vorba despre ingrediente simple, felul în care sunt preparate, diversitatea culorilor din farfurie și peisajele de vis oferă o notă în plus de rafinament, fapt care a fost pe placul artistei din plin.

Carmen de la Săcliua, despre sarcină

În urma unor filmulețe apărute în mediul online cu Carmen de la Sălciua în care avea burtica ușor proeminentă, fanii artistei s-au gândit imediat că este vorba despre o sarcină. Întrebată dacă așteaptă un copil, cântăreața a mărturisit că, pentru moment, nu a făcut niciun test de sarcină, însă nu se va opune destinului în niciun fel, indiferent de cum va fi.

„Noi ne dorim copii și încercăm. Încercăm, dacă ne ajută Dumnezeu să facem copii... Deocamdată nu am făcut un test de sarcină, e posibil să fiu însărcinată, nu știu... Deocamdată nu am niciun simptom. Bine, diferă de la graviduță la graviduță, așa că nu știu ce să spun... Oboseala nici nu știu cum să o deosebesc. Adică nu am mai fost însărcinată și nu știu cum ar trebui să se manifeste, dar eu, probabil... mă obosesc drumurile lungi. Eu nu sunt nerăbdătoare cu nimic, pur și simplu las destinul să decidă când se va întâmpla momentul ăsta” , a spus Carmen de la Sălciua.