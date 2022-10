Carmen de la Sălciua, reacție memorabilă când trebuie să-i dea socoteală soțului său, după ce a cheltuit toți banii. Ce tactică abordează artista

In articol:

Carmen de la Sălciua și-a regăsit fericirea în brațele lui Marian Corcheș, bărbatul care i-a devenit și soț în urmă cu câteva săptămâni după o relație pe care mulți ar considera-o relativ scurtă.

Se pare că artista și-a intrat serios în rolul de soție și, chiar dacă acest lucru ar însemna să exagereze atunci când vine vorba de cumpărături, știe foarte bine că are acasă un partener înțelegător, care este mereu pregătit să-i îndeplinească toate dorințele.

Spre deosebire de alte femei, când vine vorba de cumpărături de haine, Carmen de la Sălciua poate avea o scuză care o scoate din încurcătură atunci când trebuie să dea socoteală soțului său. Faptul că este artistă presupune inclusiv să-și schimbe hainele între evenimente și să se prezinte în fața admiratorilor ei în cele mai frumoase ținute, astfel încât este necesar să investească bani frumoși în garderoba sa lună de lună, mai ales în sezonul evenimentelor private. Artista nu s-a putut abține și a făcut și o glumă pe seama acestui subiect în mediul online.

Cum se „apără” Carmen de la Sălciua în fața soțului său

Carmen de la Sălciua este prezentă pe scenă foarte des, motiv pentru care are nevoie de haine noi pentru a se prezenta impecabil. Artista nu a putut să nu facă haz de necaz, astfel că a postat în mediul online un scurt filmuleț cu unul dintre cele mai cunoscute și amuzante personaje de pe rețelele de socializare, pe care l-a adaptat situației de față, respectiv pentru a descrie reacția sa în momentul în care va fi nevoită să-i explice soțului

său că a rămas fără bani după ce i-a cheltuit pe toți pe haine.

„Eu încercând să-i explic soțului meu că am cheltuit toți banii pe haine”, a spus Carmen de la Sălciua pe Instagram.

Carmen de la Sălciua a început să poarte din nou peruci

Începând cu acest an, Carmen de la Sălciua și-a făcut numeroase schimbări de look, spre surprinderea tuturor fanilor săi, folosind, inclusiv aparate de coafat care i-au agresat părul. Din acest motiv, odată cu terminarea sezonului de evenimente, artista a decis să-și lase podoaba capilară să crească în voie și să folosească peruci la cântările pe care le mai are în acest an.

„În acest an am schimbat look-ul de mai multe ori... am umblat din salon în salon, l-am aranjat, l-am dat placă, ondulator, de toate! Acum că e sfârșit de sezon îl voi lăsa să crească în voie... voi folosi peruci la evenimentele pe care le mai am”, a spus Carmen de la Sălciua pe Instagram.