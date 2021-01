Carmen de la Sălciua s-a destăinuit în fața fanilor! Artista a suferit și nu a știut nimeni: „Mi se părea că viața mea nu e așa cum părea din exterior”

In articol:

Drama neștiută prin care a trecut sngură Carmen de la Sălciua! Vedeta a spus absolut tot pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate de de peste 260 de mii de urmăritori. Cântăreața a dezvăluit că aproape a fost dărâmată de probleme, însă a încercat să se redreseze.

Nimeni nu se aștepta la cuvintele pe care le-a spus Carmen de la Sălciua.

Vedeta este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din România. Deseori melodiile pe care le scoate sunt clasate printre primele în țară. Însă, pandemia de coronavirus le-a luat artiștilor privilegiul de a mai cânta în fața oamenilor, ca urmare a restricțiilor impuse de autorități. Carmen de la Sălciua suferă din această cauză, că nu mai poate fi lângă fanii ei și că nu-i mai poate vedea, însă, acum este mai prezentă ca niciodată pe rețelele de socializare, unde organizează periodic sesiune de întrebări și răspunsuri, iar fanii adoră să stea de vorbă cu ea.

Carmen de la Sălciua, aproap doborâtă de probleme

Artista s-a confesat internauților și le-a dezvăluit că suferă pentru că i s-a pus o etchetă greșită, care nu reflectă realitate. Carmen de la Sălciua spune că nu îi este rușine cu trecutul ei și este gata să răspundp la iruce întrebare.

„Sunt adevăruri pe care nu le știți și mi-a fost pusă o etichetă care nu are nicio treabă cu realitatea! Nu spun ce nu e! Spun adevărul atunci când sunt întrebată și majoritatea întrebărilor voastre sunt despre trecut și m-am săturat să evit să vă răspund la aceste curiozități care sunt, de fapt, la fiecare sesiune de întrebări!”, a povestit Carmen de la Sălciua pe Instagram.

Momentele grele din viața artistei

S-a prefăcut de multe ori că e fericită atunci când, e fapt, era tristă și obosită emoțional, iar vedeta spune că asta a consumat-o enorm.

„Am fost nefericită, tristă, mi se părea că viața mea nu e așa cum părea din exterior, o fotografie perfectă! A venit un moment în care totul începuse să se dărâme în viața mea... am pus pauză carierei mele o perioadă, am avut momente în care am simțit că nici nu mai pot să mă prefac! Ieșeam uneori, dar era un efort foarte mare să mă prefac și atunci m-am consumat în mine!”, a mai spus vedeta.

Carmen de la Sălciu ăși liniștește fanii și spune că lucrurile din viața ei au început să se așeze, iar rănile trecutului se vindecă datorită ajutoului divin.

„Mințeam pe toată lumea că sunt bine și evitam să ies public la televizor, motiv pentru care am atras antipatia unor oameni. A fost extrem de greu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să mă vindec și să merg mai departe mai puternică și pregătită să primesc lucrurile frumoase în viața mea”, a zis ea.