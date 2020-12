Carmen de la Sălciua, scandal uriaș după ce a afirmat că ”a fi gay este o destrăbălare”! Sonia Ferrari: ”Eu, împreună cu toată comunitatea gay, îi declarăm război”

Sonia Ferrari, nepoata transsexual al lui Nicolae Guță, îi declară război lui Carmen de la Sălciua, după ce aceasta a făcut afirmații consiedarte jignitoare la adresa comunității LGBT.

Carmen de la Sălciua a stârnit o adevărată furtună după ce a fost abordată pe contului ei de Instagram de o persoană gay. Acesta se plângea de faptul că este discriminat și o întreba pe cântăreață ce poate să facă.

Carmen de la Sălciua: ”Dumnezeu a lăsat bărbatul și femeia”

Răspunsul lui Carmen de la Sălciua a băgat-o pe cântăreață într-un adevărat scandal cu comunitatea LGBT.”E o destrăbălare asta în ochii lui Dumnezeu. El a lăsat femeia și bărbatul! Noi, oamenii ne formăm propriile reguli și legi iar mai apoi suferim că nu suntem acceptați. Te sfătuiesc să îți îndrepți viața”,i-a transmis Carmen de la Sălciua tânărului.

Răspunsul lui Carmen a fost considerat ca fiind jignitor de către membrii comunității gay . Sonia Ferrari, transsexual și nepoată a lui Nicolae Guță, a dezvluit pentru WOWbiz.ro că i-a declarat război lui Carmen de la Sălciua, alături de întreaga comunitate gay din România.

Sonia Ferrari: ”O rog pe Carmen de la Sălciua să ne nască ea hetero”

”Eu, Sonia Ferrari, împreună cu toată comunitatea gay, îi declarăm război lui Carmen de la Sălciua”, a spus Sonia Ferrari

Sonia crede că interpreta are mari probleme de personalitate și că acestea au început să se manifeste în momentul în care a început să aibă succes și urmăritori în mediul online.

”Carmen de la Sălciua, acest nou Dumnezeu al omenirii, această Apocalipsa-în-Persoană, acest guru care ne spune tot ceea ce trebuie să facem, ce avem voie să facem, ce nu avem voie să facem, a început să se creadă Dumnezeu pe Internet și a început să ne spună dacă avem voie să ne punem cipuri, dacă nu avem voie...

”Nu judeca să nu fii judecat!” Ea nu are cum să ne judece comunitatea pentru că nu este ok. Așa cum noi am acceptat-o că a venit de undeva din mediul rural și i-am acceptat muzica, așa trebuie și ea să se emancipeze și să accepte lumea așa cum este. În primul rând, nu este o alegere felul cum suntem noi. O rog frumos pe Carmen de la Sălciua, acest nou Dumnezeu, să ne nască ea hetero! Și mai vreau să-i spun lui Carmen de la Sălciua că în Rai nu se intră cu botox.

”Probabil, nici Culiță nu i-a mai suportat ifosele”

La cei 262.000 de followers, mi se pare mult că își permite să denigreze. Uite, Bianca Drăgușanu are 1,2 milioane followers și nu denigrează pe nimeni. Îți dai seama ce ar face asta dacă ar ajunge la 1,2 milioane followers?

Ea nu are ce să judece! Fiecare este așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și dacă Dumnezeu a ales să fim pe acest pământ înseamnă că este doar alegerea Lui. Trebuie să luăm lumea așa cum este, cu bune și rele. Trebuie să iubim omul așa cum este el. Nu există om perfect.

Consider că față de ea, Culiță Sterp a rămas om și este un exemplu, pentru că nu s-a schimbat. Ea, în schimb, își ia niște aere... Eu acum înțeleg de ce a lăsat-o Culiță, probabil că nu-i mai suporta ifosele, când el, de fapt, știa de unde provine ea”, a mai spus Sonia Ferrari pentru WOWbiz.ro.