Carmen de la Sălciua a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie în care apare alături de mama și de sora ei. „De-a lungul vieții primim milioane de îmbrățișări... Însă asta e cea mai pura și cea mai necondiționată!”, a scris ea în drepul imaginii.

Toți fanii lui Carmen de la Sălciua au remarcat cât de bine seamănă ea cu cea care i-a dat viață.

„Ce bine semeni cu mama ta! Pupici si sărbători fericite întregii familii😘😘”, „💗💗💗Semeni foarte bine cu frumoasa ta mama💗💗💗”, „Cele mai frumoase❤️”, sunt doar câteva dintre zecile de mesaje pe care le-a primit Carmen de la Sălciua, iar imaginea a strâns peste 20 de mii de aprecieri.

De ce s-au despărțit Carmen de la Sălciua și Cosmin Isăilă

Comsin Isăilă a vorbit despre despărțirea de Carmen de la Sălciu, dar nu a pomenit nimic despre împăcarea ei cu Culiță Sterp. În schimb, a dat vina pe programul încărcat al artistei.

„Ne cunoşteam de foarte mult timp, încet, încet, ne-am apropiat şi am ajuns să avem o relaţie frumoasă. Am fost împreună 1 an şi 3 luni. Ea terminase. Într-adevăr au fost momente, i-am fost aproape, a fost şi frumos.

Dar de o lună s-a răcit relaţia, în august ne-am văzut foarte puţin. Pe timpul iernii eu am avut mai puţină treabă şi am putut să merg cu ea la evenimente, s-a produs încet, încet această răcire a noastră. Eu cu ea am mai discutat şi, în ultimul timp, mai aveam discuţii ca în orice cuplu că nu mai merge, nu mai e bine, nu ne sincronizam în ultimul timp”, a spus Cosmin Isăilă în cadrul unui interviu TV, în urmă cu trei luni.