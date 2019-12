Așa că, fără să stea pe gânduri, Adrian și Larisa de la ”Puterea Dragostei” au plecat în Bucovina, dar, de cum au ajuns acolo au avut parte de un șoc serios. Un șoc... termic.

”E un frig de crapă pietrele”, ne-a spus, amuzată, Larisa. Și avea și motive pentru care să fie amuzată, Larisa distrându-se de minune în momentul în care tot timpul elegantul Adrian a renunțat la fițe, s-a îmbrăcat ”de scandal” și s-a apucat să întrețină focul din sobă cu sârg pentru ca blondina să nu înghețe.

Din fericire, soba odată încălzită, i-a fîăcut pe cei doi îndrăgostiți să aibă chef de distracție. ”Când ne-am mai obișnuit cu frigul am primit o invitație la un bal de acolo. Habar nu aveam că se face bal, dar am mers cu Adrian acolo. Ne-am distrat enorm, s-a cântat și s-a jucat toată seara. Nu mai spun de mâncare, de bunătățile care ne-au fost puse pe masă, de cum era pomana porcului sau câți cârnăciori am mâncat, nu de altceva dar cred că vin cu multe kilograme în plus”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Și, pentru că s-au simțit atât de bine de Crăciun în Bucovina, Adrian și Larisa de la ”Puterea Dragostei” au decis să rămână acolo și în perioada Revelionului. ”Ne întoarcem anul viitor în București, stăm aici. Suntem curioși ce surprize ne mai fac oamenii de aici, sunt fabuloși. Nu îmi amintesc așa Sărbătopri de Iarnă frumoase ca cele de anul acesta. Chiar dacă e frig, iar eu, la frig, chiar fac urât”, ne-a mai spus frumoasa Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-a asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel, cei doi discutând, în repetate rânduri, în intimitate, despre căsătorie. ”Este un om lângă care îmi doresc să experimentez viața la un alt nivel și el știe cel mai bine să mă învețe ce înseamnă să fim o familie pentru că avem aceleași sentimente de iubire unul față de celălalt! Nu m-am gândit până acum să ma recăsătoresc (dar el înainte de a fi iubitul meu, viitorul meu soț etc., îmi este un prieten - iar pentru mine acest lucru este foarte important pentru că pot vorbi cu el despre absolut orice, fără rețineri, și fără să cred că mă va judeca) însă noi vorbim destul de des despre acest subiect și cu siguranță se va întâmpla și nunta!!!

Iar cei care ne comentează relația, care este una mult mai profundă decât ceea ce se vede, ar fi indicat să știe faptul ca o iubire sinceră niciodată nu poate fi descrisă prin cuvinte, ci doar timpul îmi va dovedi cuvintele spuse acum de mine”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” .