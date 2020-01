Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Fanii nu se așteptau ca cei doi artiști să divorțeze șli i-au îndemnat de multe ori să se împace. Frumoasa brunetă s-a cuplat, însă, cu un bărbat pe nume Cosmin Isăilă și părea fericită lângă el. La un moment dat s-a separat și de el și a apărut din nou alături de fostul ei soț.

După ce Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au apărut împreună la ziua de naștere a Ilenei, sora artistului, și au făcut primele declarații despre împăcarea lor, ei aua les să-și trăiască povestea de dragostei într-un mod cât mai discret. Ba chiar s-a speculat de că între ei ar fi avut loc mai multe despărțiri și împăcări, iar fanii nu știau ce să mai creadă și îi întrebau neîncetat pe cei doi foști soți dacă mai formează un cuplu sau nu.

Recent, pe rețelele de socializare a apărut o fotografie cu cei doi artiști care pune punct speculațiilor. Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au fotografiat împreună, lângă brad, semn că și-au petrecut Sărbătorile de iarnă împreună.

De ce s-au despărțit Carmen de la Sălciua și Cosmin Isăilă

Comsin Isăilă a vorbit despre despărțirea de Carmen de la Sălciu, dar nu a pomenit nimic despre împăcarea ei cu Culiță Sterp. În schimb, a dat vina pe programul încărcat al artistei.

„Ne cunoşteam de foarte mult timp, încet, încet, ne-am apropiat şi am ajuns să avem o relaţie frumoasă. Am fost împreună 1 an şi 3 luni. Ea terminase. Într-adevăr au fost momente, i-am fost aproape, a fost şi frumos.

a spus Cosmin Isăilă în cadrul unui interviu TV, în urmă cu trei luni.