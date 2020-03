Mai exact, așa cum WOWbiz.ro a dezvăluit, Carmen de la Sălciua s-a simțit trădată de Culiță Sterp și a pus punct relației. Doar că, zilele trecute, Carmen de la Sălciua a explicat mai multe despre despărțirea lor.

Recunoscând că divoțul de Culiță Sterp a fost cvel mai dificil moment din viața ei, Carmen de la Sălciua a dezvăluit că recenta despărțire de cântăreț a însemnat foarte multe pentru ea. Și nu doar în plan personal, ci și profesional. ”Îmi cer scuze față de toți cei care ne-ați iubit împreună sau prin prisma melodiilor și așteptați cu sufletul la gură această melodie (”Întoarce-te acasă”, piesa pe care urma să o lanseze alături de Culiță Sterp, n. red.). Nu va mai fi lansată și voi fi sinceră cu voi. Nu suntem niciunul doar un produs media! Suntem niște oameni care nu pot să joace niște roluri. Eu, personal, nu mai pot fi un om care zâmbește și cântă în fața unor oameni cu mii de cuțite în suflet. Fiecare are drumul lui acum! Fiecare are o carieră și fiecare are succesul lui!”, a spus Carmen de la Sălciua.

De altfel, în ultrima vreme, chiar dacă Culiță Sterp nu a scos nicio vorbă despre despărțirea lor, Carmen de la Sălciua a tot aruncat cu ”înțepături” la adresa fostului ei soț. ”Nu putem apăsa un buton și să facem lucrurile să fie perfecte! Când doi oameni funcționează diferit nu trebuie judecați sau puși la zid”, a notat Carmen de la Sălciua care, apoi, a precizat, sugestiv și ce o înspăimântă pe ea, cu adevărat. ”Instabilitatea, imaturitatea, infidelitatea”, sunt lucrurile care o sperie pe Carmen de la Sălciua, făcând o aluzie nu tocmai discretă la problemele pe care le-a avutr de-a lungul timpului în cuplu, alături de Culiță Sterp.

”În timp ce se îndrepta spre eveniment, avea de cântat într-un club din Budureasca, în Bihor, Carmen de la Sălciua a suferit o serioasă cădere de calciu și s-a oprit la spitalul de urgență din Brad. Doctorii de gardă i-au administrat calciu și calmante și au ținut-o până la 4 dimineața internată. Au trimis-o acasă, dar situația ei nu e prea ușoară, chiar credem că e gravă. Oricum, când a ajuns la spital, era în stare gravă”, ne-a spus o amică de-ale sale.

Respectând indicațiile medicilor, Carmen de la Sălciua a plecat de la spital și s-a dus direct acasă, pentru a se odihni cât mai bine. Și, normal, l-a anunțat și pe iubitul ei, Culiță Sterp, că nu se simte prea bine și că e la Alba Iulia. El a consolat-o, din vorbe, dar, deși Carmen de la Sălciua i-a sugerat, destul de explicit chiar, că l-ar dori lângă ea, Culiță Sterp s-a făcut că nu înțelege.

”Când Carmen de la Sălciua și-a dat seama că iubitul ei, Culiță Sterp, nu va veni la ea, să o viziteze, să îi fie alături, a ieșit scandalul. S-au certat cumplit, la telefon, ea se simte dezamagită la maximum de comportamentul lui, iar relația lor, oricum fragilă, e acum într-un picior. Și, la ce discuții au, nu m-ar mira să se despartă, din nou”, ne-a spus, la acea vreme, sursa noastră.

Iar la câteva zile, despărțirea s-a concretizat. ”De Ziua îndrăgostiților s-a ajuns la concluzia că nu are rost să se mai chinuiască. De altfel, deja, Culiță Sterp a scos toate pozele cu Carmen de la Sălciua de pe contul lui de Instagram, iar asta a făcut-o pe ea să explodeze de nervi. Nici nu vrea să audă de el, acum, este supărată mai tare ca atunci când au apărut pozele cu ea goală. Se simte și trădată, și nebăgată în seamă, mai ales că el a preferat să plece din țară mai devreme decât trebuia pentru a merge la concerte, în loc să stea alături de ea după ce a ajuns la Urgențe. La cât de tare s-au certat, m-ar mira să se mai împace”, ne-a spus un apropiat de-al celor doi.

După ce au apărut primele imagini de la ziua de naștere de anul trecut ale frumoasei Carmen de la Sălciua, publicate în exclusivitate de WOWbiz.ro, în care Culiță Sterp părea să fie amfitrionul petrecerii, cei doi au refuzat să comenteze relația pe care o au timp de câteva săptămâni. Într-un final, după îndelungi negocieri, cei doi au recunoscut că sunt împreună. De altfel, au aflat reporterii WOWbiz.ro, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua se purtau discuții, pe ascuns, cu câteva săptămâni înainte ca relația lor să se concretizeze.

”Carmen și Culiță vorbeau pe ascuns, la telefon. Bănuiesc că el a contactat-o pe Carmen, iar ea a fost fericită că s-a întâmplat așa. Au vorbit destul de mult, o făceau de fiecare dată când aveau câteva momente libere, de singurătate. Atunci au deschis discuția despre împăcare, iar Carmen i-a pus câteva condiții”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată din preajma celor doi.

Mai mult decât atât, pentru a o convinge pe Carmen de la Sălciua de intențiile sale cât se poate de onorabile, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă. Dar cu toate acestea, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp nu au rezistat prea mult împreună și s-au despărțit de curând.