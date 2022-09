Carmen Harra a devenit virală cu filmulețele în care dansează. Clarvăzătoarea face furori cu mișcările sale, la 67 de ani

In articol:

Carmen Harra este o persoană care are multe talente și pasiuni. Pe lângă faptul că este o clarvăzătoare foarte apreciată pentru predicțiile pe care le face și un psiholog desăvârșit, apreciat peste hotare, este foarte talentată și la dans.

Chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe, face tot ce îi stă în putință pentru a se păstra într-o formă de zile mari la cei 67 de ani ai săi. Și-a luat antrenor personal și a învățat să danseze în fața camerei de filmat. Filmulețele cu Carmen Harra în care dansează au devenit virale pe rețelele de socializare.

Carmen Harra se mândrește ori de câte ori are ocazia cu succesul pe care îl are în Statele Unite, acolo unde este stabilită de ani buni. Duce o viață de lux peste ocean, la serviciile sale apelând vedete de talie internațională, cum ar fi Jennifer Lopez. Și asta nu e tot. Clarvăzătoarea este foarte talentată la scris și la cântat, până în momentul de față având la activ 10 cărți scrise și 12 albume muzicale, care îi aduc bani frumoși în fiecare an.

Carmen Harra, o apariție de senzație chiar și la 67 de ani

Parapsihologul nu uită să aibă grijă de corpul ei și să se distreze cât de mult cu putință. Una dintre cele mai bune modalități prin care poate face aceste lucruri este dansul, pe care îl practică sub supravegherea unui instructor personal și nu numai. De ceva vreme, Carmen Harra se mândrește cu noua sa pasiune pe rețelele de socializare.

Postează adesea scurte filmulețe în care le arată admiratorilor săi cât de bine se mișcă.

Cum atrage Carmen Harra banii în viața ei

Clarvăzătoarea a dezvăluit tuturor cum pot atrage banii în viața lor și cum să emită în Univers energia potrivită. Această tehnică a ajutat-o să devină milionară și să câștige sume consistente de bani într-un timp foarte scurt. Mai exact, totul constă în scrierea sumei dorite pe o hârtie care să fie considerat un CEC. De asemenea, Carmen Harra sfătuiește oamenii să nu-și pună limite și să noteze pe foaia de hârtie orice sumă își doresc, cu cât mai multe zerouri.

„Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama.

Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!

Banii sunt o formă energetică, noi oamenii suntem o formă energetică. Noi trebuie să generăm banii, iar ei fiind formă energetică avem tot felul de modalități prin care să-i atragem în viața noastră.

Dacă în fiecare zi când ne sculăm spunem ‘vai de mine, n-avem bani să cumpărăm, nu avem, nu putem’, nu o să avem niciodată, pentru că aceste cuvinte au putere în univers, iar ce spunem noi, devenim.

Energia asta materială se manifestă prin numere, deci ne scriem nouă un cec. Să nu vă fie frică să puneți cât mai multe zerouri. Ne scriem pe hârtia respectivă sume”, a spus clarvăzătoarea.