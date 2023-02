Carmen Harra a rămas cu traume după cutremurul din 1977! Clarvăzătoarea a vorbit despre cât de tare a fost afectată omenirea de atunci | EXCLUSIV

In articol:

Carmen Harra este invitata acestei ediții la emisiunea ”Online Story”, prezentată de Cornelia Ionescu, ediție dedicată subiectului cel mai dezbătut, dar și cel mai sensibil în acest moment și anume cutremurul din 6 februarie din Turcia și Siria. Carmen Harra avertizează că anul acesta populația va mai avea parte de încă un cutremur la fel de mare, dar în altă parte a lumii, departe de

Carmen Harra, amintiri sumbre din 1977

România. Conform declarațiilor ei, românii nu au motive de îngrijorare în ceea ce privește un astfel de fenomen natural dezastruos, cel puțin pentru anul în curs. De asemenea, Carmen Harra i-a sfătuit pe români să se pregătească totuși din timp pentru un posibil, viitor cutremur, întrucât multe clădiri din România sunt pe cale să se prăbușească și este de părere că acestea ar trebui să fie ori restaurate, ori dărâmate și construite din nou.

Carmen Harra a trăit cutremurul din 1977, care a lăsat-o cu traume majore. Chiar și atunci l-a prezis într-un fel, intuiția dându-i semne că ceva rău urmează să se întâmple. Cu emoție în glas, clarvăzătoarea a povestit la ce orori a fost martoră și cum s-a schimbat omenirea de atunci.

"Când este vorba de cutremure, eu am trăit cutremurul din 1977. Eram la două străzi de clădirea în care a murit Toma Caragiu, Alexandru Bocăneț și era 4 martie, nu o să uit cât trăiesc. Aveam 22 de ani, eram venită la București de la Cluj, eram studentă, venită la o emisiune. Eram extrem de tânără și era seară, voiam să mă culc. Am avut un atac de panică, o senzație de sufocare, am simțit că se întâmplă ceva. Am ieșit în pijama, pe scările clădirii. În fața clădirii era o bisericuță, am ieșit, iar la 5 minute a început cutremurul. Deci, am avut o intuiție. Noi oamenii am pierdut legătura asta cu natura, nu mai suntem conectați cum eram, că dacă am fi și dacă am da atenție intuiției noastre, am ști că anumite lucruri urmează să se întâmple. Eu am avut senzația asta foarte puternică că o să se întâmple ceva foarte rău cu mine. În secunda aia au început să cadă clădirile, nici nu se mai putea respira. Au căzut în fața mea oameni tăiați în bucăți, am văzut lucruri oribile, m-au marcat pentru tot restul vieții. Și acum sunt claustrofobică.", a povestit Carmen Harra, în exclusivitate.

Citeste si: De ce este Bianca Drăgușanu una dintre cele mai controversate persoane. Vedeta a recunoscut tot la „Fiță cu Adiță”: „N-are rost să-mi consum energia”- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

Va urma un nou cutremur

Cutremurul din Turcia a băgat spaima în toți oamenii. Carmen Harra a făcut mereu previziuni despre fenomenele petrecute în lume și, mai devreme sau mai târziu, s-au adeverit. Clarvăzătoarea a vorbit despre dezastrul din Turcia, dar a venit și cu o noutate. În curând, omenirea va avea parte de un nou cutremur, care va fi la fel de dezastruos. Carmen Harra a adus vorba și despre ce urmează să se întâmple în România, în perioada următoare.

"Cutremurul ăsta este de altă natură, este foarte la suprafață. Să nu uităm că noi oamenii putem produce cutremure, putem influența natura, pentru că facem tot felul de tehnologii de ionizare, de schimbare a atmosferei și noi nu ne dăm seama că poate să influențeze vibrațiile pământului, mișcările tectonice și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în Turcia va rămâne în Turcia. Va fi un alt cutremur mare, dar pe o altă parte a lumii, dar în viitorul apropiat. În România nu o să fie un cutremur mare, deci eu am o făcut o afirmație chiar la două zile după cutremurul din Turcia. S-ar putea ca în România să fie niște cutremure mici, care nu vor produce pagube și mai mult de atât am spus că ele s-ar putea să se producă în altă zonă, nu neapărat Vrancea. Intuiția mea m-a avertizat că acest lucru se poate produce și continui să le spun celor de acasă să nu se îngrijoreze de nimic, că nu vine niciun cutremur mare în România, că nu vor fi pierderi de vieți și pagube. Nu trebuie să ne speriem să ne dăm seama că rămânem la nivelul ăsta, dar ce e interesant că toate sunt de suprafață. Cutremure mari cum a fost cel din 1977 este un altfel de cutremur.", a declarat Carmen Harra, în exclusivitate.

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbata Morților 2023. Ce se face și ce nu se face în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!