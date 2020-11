Carmen Harra, predicţie pentru 2021. "Vin alte lucruri pentru care suntem total nepregătiţi"

Carmen Harra a facut predictii pentru 2021 [Sursa foto: Facebook]

Carmen Harra a vorbit de mai multe ori in ultima perioadă despre cum ne-a afectat pe toţi pandemia de coronavirus, cum şi când vom trece peste ea.

Dacă despre anul 2020, incă de la inceputul lui, Carmen Harra prevedea că va fi unul dificil, care va schimba destinul multor oameni, acum face primele previziuni pentru anul ca va veni in curând.

"2021 este un an de eliberare, de revoluţii, in care lucrurile se întorc. Vibraţia lui 2021 schimbă toate nenorocirile pe care le-am avut în 2020, care a fost un an carmic, pe care oamenirea cred că nu l-a avut niciodată, niciodată perturbarea nu s-a produs atât de rău. Nenorocirea e că vin alte lucruri pentru care ar trebui să ne pregătim. Dar cum ne pregătim că suntem total neavertizaţi, neinformaţi şi colectiv speriaţi", a spus Carmen Harra despre anul care începe peste doar o lună.

Carmen Harra a facut noi predictii[Sursa foto: Facebook]

Carmen Harra: "Omenirea trebuie să învețe ceva din situația prin care trecem"

Nu este singura profeţie a lui Carmen Harra despre ce urmează după pandemia de coronavirus. În urmă cu ceva timp, Carmen Harra spune că va urma o perioadă tot mai grea, și nu atât din punctul de vedere al pandemie de coronavirus, ci pentru că trebuie să ne așteptăm la schimbări în toate domeniile, la nivel mondial.

”Trebuie să ne mobilizăm să trecem peste situația asta. Nu ne putem permite să cădem într-o depresie generală, viața merge înainte. Omenirea trebuie să învețe ceva din situația prin care trecem. Să învățăm să fim mai buni. Să învățăm cât de vulnerabili suntem și cât de ușor putem să fim afectați de lucrurile care vin peste noi. Că nu suntem pregătiți pentru lucrurile mari care vin peste noi. Tot ceea ce se întâmplă acum este doar începutul unor înșiruiri de evenimente care toate încearcă să ne trezească. Se va schimba ceva din lucrurile fundamentale care nu mai merg. Anumite legi umane nu vor mai funcționa în următoarea perioadă. Legile umane trebuie schimbate, nu mai sunt valabile”, spunea Carmen Harra in urmă cu ceva timp.