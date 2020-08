Carmen Harra, despre pandemia de coronavirus ”Suntem manipulați”

In articol:

Carmen Harra a vorbit într-un interviu pentru Cristi Brancu despre pandemia de coronavirus. Pentru prima dată, prezicătoarea care locuiește de ani buni în SUA, spune că noul coronavirus nu este atât de agresiv cum anunță autoritățile.

”Boala nu cred că este atât de dramatică cum spun ei. Se face tam-tam în jurul ei, iar cred că lumea moare de spaimă. Frica îl face pe om să-i scadă sistemul imunitar. Iar boala asta e legată de sistemul imunitar, dacă sistemul imunitar e bun, virusul nu te poate ataca.

Suntem manipulați dintr-o mie de direcții. Și voi (n. red. se referă la România) aveți anumite personaje care fac totul pe dos și nu contribuie la îmbunătățirea situației. Lucrurile se vor calma, se vor sparge, se va găsi un vaccin. România va fi bine în 5-6 săptămâni, lucrurile se vor calma”, a spus Carmen Harra în interviul pentru Cristi Brancu.

Carmen Harra anunță dezastrul! Ce se va întâmpla în următorii 13 ani

Carmen Harra susține că jumătatea rămasă din an nu va veni cu vești bune, dar asta nu e tot. Dacă aveam impresia că pandemia de coronavirus este cel mai rău lucru care se putea întâmpla, ei bine, Carmen Harra dă de înțeles că vor veni lucruri și mai rele. Aceasta a spus clar că vor urma 13 ani plini de ghinioane.

"2020 este un an care dublează cifra 2 și ca număr este an 4. Este o cifră feminină și cu toții vrem să scăpăm de acest an, care este greu și vrem să scăpăm de anul acesta. Anul 2021 este un an cu extrem de mare potențial", a spus Carmen Harra.