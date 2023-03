Carmen Șerban, dezvăluiri cutremurătoare după ce a învins cancerul! Doar asta a ajutat-o în lupta cu boala: „Una din minunile care mi-au schimbat deja viața”

In articol:

Carmen Șerban se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Admiratorii cântăreței au rămas fără cuvinte atunci când au aflat că artista a fost diagnosticată cu cancer, în urmă cu mai mulți ani, mai ales că o bună perioadă de timp a ținut

asta departe de ochii lumii.

Acum, însă, Carmen poate vorbi deschis despre perioada respectivă și a făcut o serie de dezvăluiri despre momentele pe care le-a trăit atunci. Vedeta susține că doar credința în divinitate a ajutat-o să se vindece și chiar medicii o sfătuiau atunci să se roage pe cât de mult posibil.

„De dimineață, la prima oră, la ora 7, eram deja la Biserica Nașterii Domnului Iisus Hristos din Betleem și am avut bucuria și norocul, binecuvântarea, nu norocul, să mă împărtășească chiar starețul. Eu sunt un om care iubește foarte mult și cred foarte mult în Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu și cred în El.

Una din minunile care mi-au schimbat deja viața este, în primul rând, faptul că m-am vindecat de un cancer prin credință. Știți foarte bine povestea mea, fanii mei o cunosc. Într-adevăr, am avut un cancer în urmă cu 11 sau 12 ani, când am fost depistată. Se mărea de la o zi la alta, de la o lună la alta, era galopant cancerul și l-am vindecat într-un an și jumătate doar prin credință. Fără medici, desigur sub monitorizarea medicilor, care nu voiau să îmi administreze tratament medical, ci pur și simplu mă trimiteau să merg la biserică. Eu credeam atunci că au luat-o razna preoții și în gândul meu îi înjuram. Acum m-am vindecat, sunt vindecată, sunt bine și fericită”, a mai completat ea ”, a mărturisit Carmen Șerban, pentru un post TV.

Carmen Șerban a încheiat o relație de 6 ani

La sfârșitul anului 2022, Carmen Șerban anunța public că a încheiat relația de 6 ani pe care o avea cu fostul partener de viață.

Cântăreața a vorbit, fără ocolișuri, despre acest subiect, dezvăluind că ea și fostul iubit deveniseră toxici unul pentru celălalt, motiv pentru care au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate.

"În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani. Nu a mai mers și am decis împreună "să luăm o mică pauză", deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni.", a declarat Carmen Șerban, pentru fanatik.ro.

