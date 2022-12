Carmen Șerban este din nou o femeie singură. Artista și partenerul ei și-au spus adio, după 6 ani de relație: "Deveniserăm toxici unul pentru celălalt"

In articol:

Carmen Șerban s-a bucurat întotdeauna de notorietate, prin prisma meseriei, dar în ceea ce privește viața privată a preferat să nu ofere prea multe detalii. Recent, însă, artista și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și le-a mărturisit că trece printr-o perioadă delicată.

Cântăreața a dezvăluit că pus punct relației pe care o avea de șase ani. Iată care au fost motivele care au dus la separare!

Carmen Șerban, primele declarații după despărțire: "Deveniserăm toxici unul pentru celălalt"

După o perioadă în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, Carmen Șerban a făcut declarații neașteptate. Artista a mărturisit că a trecut printr-o serie de schimbări în plan personal, iar acum este o femeie singură. Cântăreața și partenerul ei au decis să pună punct relației pe care o aveau de șase ani, pentru că, susține ea, lucrurile începuseră să devină toxice între ei: "În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani. Nu a mai mers și am decis împreună "să luăm o mică pauză", deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni.", a declarat Carmen Șerban, pentru fanatik.ro.

Carmen Șerban [Sursa foto: Captură video]

Carmen Șerban are de gând să-și refacă viața

Carmen Șerban mărturisește că nu-și pierde speranța în privința unei noi relații. Chiar dacă a trecut recent printr-o despărțire, artista își dorește să-și găsească sufletul pereche și să iubească din nou: "Nu am spus niciodată că nu mă implic pe lungă durată. Am spus că nu cred în instituția căsătoriei, la modul că ar putea fi onorată și respectată exact așa cum se presupune că ar trebui să fie: fără infidelități, fără interese meschine, etc.(...)

Odată cu înaintarea în vârstă prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel "suflet pereche", dacă există într-adevăr așa ceva! Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine.", a mai spus Carmen Șerban, pentru sursa citată.