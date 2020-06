In articol:

Carmen Tănase a vorbit despre pandemia de coronavirus, în direct la Antena 3. Actrița a făcut declarații absolut șocante despre situația prin care trece omenirea în momentul de față. Deși nu exclude faptul că există noul coronavirus, aceasta a lansat propria teorie a conspirației, iar scenariul vedetei este unul îngrijorător.

Carmen Tănase, previziune sumbră

Carmen Tănase este de părere că întreaga omenire a fost cumva ”antrenată” pentru ce urmează să vină, care, spune ea, va fi mult mai rău.

„Am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu niște oameni din China care cădeau ca muștele. Apoi, lucrând în televiziune, am zis mă, dar cum cad ăștia fix în dreptul unei camere de supraveghere?. De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare.

Citeste si: Crimă cu sânge rece în Reșița! Patru minori au omorât și incendiat un bărbat de 29 de ani, după ce au petrecut până în zori

Citeste si: Scandalul dintre Iulia și Mihai Albu atinge cote maxime! Designerul a depus plângere penală împotriva fostei soții

Citeste si: Cum a reacționat Simina de la Puterea dragostei, după ce Jador a fost bătut într-un club din Mamaia: „Este ziua...”

Eu n-am contestat că oamenii ăia din Terapie Intensivă nu sunt bolnavi, Doamne ferește! Eu spun că tot ce s-a întâmplat pe planetă nu are nicio legătură cu ce este, de fapt, în mod real. Oameni în Terapie Intensivă sunt tot timpul, sunt și oameni în Terapie Intensivă cu gripă sezonieră, care nu mai scapă. Faptul că închizi Everestul și planeta pentru asta, îmi încalci mie absolut orice drept pe care-l are un om simplu, asta este de neconceput.

Nici eu nu zic că nu există virusul. Măsurile au fost mult exagerate, problema e de ce? Eu cred, în capul meu prost, așa cred eu, că e o etapă și că urmează ceva foarte rău, cred că a fost un exercițiu, o repetiție generală pentru ceva”, a declarat Carmen Tănase la Antena 3.