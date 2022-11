Carmen Tănase, strigăt de ajutor. Actrița apelează la empatia oamenilor: ,,Stau într-o cocioabă”

In articol:

Carmen Tănase este cunoscută pentru faptul că este o persoană cu inimă mare care ajută pe oricine este la nevoie. Recent, actrița a făcut un apel umanitar pe rețelele de socializare pentru o familie cu 11 copii.

Vedeta adună haine, încălțăminte și hrană

Carmen Tănase și-a anunțat urmăritorii de pe diferite platforme în legătură cu o familie cu 11 copii, din apropierea Teatrului Odeon. Vedeta a adăugat faptul că părinții copiilor se ocupă cu sortarea fiarelor pentru a-și procura hrana. Astfel, actrița s-a oferit să strângă de la oamenii cu suflet mare alimente, haine și încălțăminte pentru familia nevoiașă.

„Vă rog mult, dacă aveți haine de la copiii voștri, nu contează vârsta sau mărimea, pe care nu le mai folosiți, aduceți-le la teatrul Odeon pentru mine. Și hainele de adulți sunt bune. Am aici o familie cu 11 copii și umblă desculți. Părinții nu au carte, nu-i angajează nimeni, sunt robi la sortat fiare și primesc cât să nu moară de foame. Stau într-o cocioabă, în frig, împart toți un salam ieftin cu pâine și nici asta zilnic. Orice ajutor e bine venit. Vă mulțumesc anticipat ”, a scris actrița în mediul online.

Actrița sânge hrană, haine și încălțăminte pentru o familie cu 11 copii [Sursa foto: Instagram]

Carmen Tănase a devenit manechin pentru o zi

Recent, celebra actriță a urcat pe scenă pentru a prezenta una dintre creațiile prietenei sale, Cera Mihăilescu. Chiar dacă este obișnuită cu atenția și cu lumina reflectoarelor, aceasta a declarat că a avut foarte mari emoții.

„Am ajuns să fac numai nefăcute! Am venit să prezint moda. Nu știu de ce mă bag eu în toate chestiile astea, nu înțeleg. Am prieteni buni care mă bagă în astfel de lucruri. Am emoții foarte mari că voi defila pe podium. Am mai defilat o dată când aveam trei sau patru ani, când eram copil, și tata organiza la acea vreme prezentări de modă, dar vă dați seama că este ca și când nu aș fi defilat niciodată! O prietenă mi-a dat telefon și mi-a zis și m-am conformat! După aceea mi-am dat seama în ce m-am băgat”, a declarat Carmen Tănase, potrivit click.ro.

