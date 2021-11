Cartea lui George Burcea a fost retrasă de pe piață! Prima reacție a actorului: „Voi continua să lupt împotriva violenței domestice”

In articol:

George Burcea se află în mijlocul unui nou scandal. Celebrul actor și-a lansat recent cartea „Scrisoare pentru ceaușescu”, în care vorbește despre agreisunile la care a fost supusă chiar mama lui. În timpul unui live pe Instagram, actorul a răbufnit după ce a fost criticat de internauți pentru că îi gătește iubitei lui.

George Burcea afost foarte criticat pentru că a folosit un limbaj care a instigat la violența domestică.

În urma criticilor aduse la adresa actorului, dar și cărții sale de debut, editura a ales să retragă de pe piață cartea lui George Burcea.

„În urma instigărilor la violență împotriva femeilor aduse de actorul și scriitorul George Burcea, autorul romanului „Scrisoare către Ceaușescu”, editura Hyperliteratura a decis retragerea de piață a cărților sale. Această hotărâre vine ca un gest firesc împotriva promovării unor astfel de comportamente publice, paradoxal, vorbind despre o carte care tratează exact violența domestică”, a transmis Editura Hyperliteratura.

Prima reacție a lui George Burcea

George Burcea a transmis în urmă cu puțin timp un mesaj pe pagina lui de Instagram, în care își cere scuze pentru comportamentul pe care l-a avut în timpul live-ului și susține că cele spuse nu îl definesc.

Iubitul Vivianei Sposub a menționat faptul că va continua să se educe pe acest subiect și să lupte împotriva violenței domestice.

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine.

Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici și niciunei femei.

Nu consider că femeile merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație. Înțeleg de ce este complet greșit ceea ce am spus și înțelegg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică și bolnavă. Îmi pare foarte rău și nu pot face altceva decât să îmi cer iertare și să mă educ mai mult pe acest subiect. Îmi asum valul de reacții negative. Ceea ce am spus este impardonabil și este normal ca oamenii să mă tragă la răspundere.

Îmi asum responsabilitatea, îmi cer scuze încă o dată și îmi pare rău. Înțeleg durerea femeilor care trec prin violență domestică zi de zi și care își protejează agresorii. Vreau să ajut, în niciun caz nu îmi doresc să fiu parte din problemă. Asta mi-am dorit dintotdeauna, să ajut, dar intenția nu justifică în niciun fel cuvintele pe care le-am folosit.

Voi continua să lupt împotriva violenței domestice, iar cu siguranță greșeala pe care am făcut-o m-a determinat să înțeleg mai bine gravitatea acestui subiect”, este mesajul transmis de George Burcea.

