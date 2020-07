Cartier dintr-un sat vasluian la un pas de dezastru

In articol:

Un întreg cartier dintr-un sat din comuna vasluiană Rediu a fost la un pas de tragedie după ce o gospodină a dat foc unor gunoaie. Aceasta este practică des folosită de oamenii de la țară, mai ales în satele unde nu sunt amplasate coșuri de gunoi pentru a selecționa deșeurile.

După ce femeia a dat foc la gunoaie în curtea casei și a lăsat focul nesupravegheat, vântul a extins flăcările și mai mulți vecini au intrat în panică. Localnicii au sunat la 112, iar un echipaj s-a deplasat de urgență la fața locului.

„Am auzit din casa trosnetele! Cand am iesit si am vazut flacarile mari, m am speriat. Am sunat la 112. Mi-am dat seama ca a dat cineva foc la gunoaie! Nu e normal asa ceva! Fiecare sa isi duca gunoiul, nu sa il incendieze si sa il lase nesupravegheat. Pe langa miros, va dati seama ca puteam lua foc cu totii. E multa vegetatie aici. Bate si vantul… Sunt gradini in spate, case pana sus, avem animale…am stat cu teama pana au venit pompierii! Noroc de ei! Erau flacarile inalte cat copacii, nu te puteai apropia! Focul s-a extins in cateva minute si se indrepta spre padure! E foarte periculos!”, au povestit localnicii.

Femeia care a dat foc la gunoaie, in spatele casei, spune ca a lasat focul nesupravegheat pentru putin timp. Mai mult decât atât, ea și-a recunoscut vina și spune că regretă că a dat foc gunoaielor și le-a lăsat nesupravegheate.

„Eu am dat foc la gunoaie. Nu mi-am dat seama ce se poate intampla! Imi pare rau! Putea lua foc totul aici! Nu imi mai trebuie sa fac asta!”, a declarat aceasta pentru ȘtiriEst.ro.

În urma incendiului au ars cinci tone de gunoaie și jumătate de hectar de vegetație uscată. În acest caz a fost deschisă și o anchetă a poliției, iar femeia a fost amendată cu 500 de lei pentru neglijența ei.