Casa în care locuiesc Alina Sorescu și soțul ei, Alexandru Ciucu, a fost jefuită!

Vila soților Ciucu din Voluntari a fost călcată de hoți. Totul s-a întâmplat în weekend, în timpul nopții, când toată lumea era acasă. Din casa familiei Sorescu-Ciucu au dispărut multe bunuri, printre care câteva opere de artă de mare valoare.

„Vreau să ştie lumea ce mi s-a întâmplat. Mi s-a spus că în Voluntari, Pipera este o nebunie cu spargerile. Aviz locuitorilor din ţară, dar mai ales din zona asta. Nu puneţi pe Facebook că plecaţi, nici când plecaţi. Când au intrat, hoţii au văzut că sunt maşinile acasă. Cred că între 3 şi 6 dimineața s-a întâmplat. Toată lumea doarme la ora aia. Noi avem sistem de alarmă, dar nu l-am folosit niciodată pentru că mereu ne-am simţit într-o zonă foarte sigură”, a declarat creatorul de modă Alexandru Ciucu.

Alexandru Ciucu, soția lui, artista Alina Sorescu, și cele două fetițe ale lor locuiesc într-o vilă din Voluntari. În momentul jafului, în casă se aflau și bunicii fetițelor, însă nimeni nu a auzit nimic, astfel că hoții au putut să dea lovitura fără ca cineva să-i surprindă în fapt.

"Am trait neplacuta experienta de a fi vizitati de hoti in noaptea trecuta. Din fericire suntem toti vii si nevatamati. La prima vedere au disparut doar trei tablouri la care tineam foarte mult, fiind pictate de o artista foarte talentata si o apropiata a familiei. Sentimentul insa ca te poti intalni (tu sau si mai grav, copilul tau) cu un raufacator in propria casa, lasa urme sufletesti foarte adanci.

Sunt recunoscator Politiei Voluntari care a fost foarte prompta pana acum. Primul echipaj a ajuns in aproximativ 10 minute de la sesizare si cam dupa inca vreo ora si cei de la criminalistica pentru prelevarea de probe ADN, amprente, fotografii, etc. Toti mi s au parut foarte amabili, profesionisti si poate cel mai important, OAMENI. Pun mai jos cateva poze de la locul faptei (care mi se par desprinse din filme) dar si poze cu tablourile furate. In caz ca le vedeti pe undeva (pe net, galerie de arta, colectie privata, etc), sa stiti ca sunt ale noastre. Daca se mai intampla ceva notabil, va anunt.

PS. Pentru alti eventuali hoti, nu tinem nici bani si nici bijuterii de valoare in casa", a explicat Alexandru Ciucu.