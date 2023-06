Câștigător Chefi la cuțite 2023. Vezi cine a obținut marele premiu în sezonul 11

In articol:

Câștigătorul Chefi la cuțite 2023

Venită încă din timpul audițiilor cu gândul că va ajunge în finală, Nina Hariton nu doar că a ajuns în ultima etapă a show-ului culinar, ci a și câștigat marele premiu de 30.000 de euro.

Nina Hariton are vârsta de 31 de ani și este din Republica Moldova. Tânăra s-a prezentat la Chefi la cuțite 2023 cu un preparat extraordinar, însă, deși este pasionată de bucătărie și gătește cu multă dragoste, aceasta activează ca agent imobiliar în Paris, acolo unde locuiește de peste 8 ani.

Nina Hariton a urmat cursurile facultății de teatru din Galați, însă nu a absolvit, deoarece a luat decizia de a se muta în Franța împreună cu soțul ei.

În timpul șederii sale în Franța, Nina a lucrat timp de 5 ani în restaurante renumite. Cu toate acestea, din cauza programului său încărcat și pentru a avea mai mult timp pentru fiul ei în vârstă de 7 ani, a fost nevoită să renunțe la cariera în bucătărie.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții”, a spus câștigătoare la Cuțite, sezonul 11, în timpul audițiilor.

Nina Hariton a luat cuțitul de aur de la Sorin Bontea în audiții

Nina Hariton a participat la emisiunea Chefi la cuțite 2023 pentru a demonstra că are un gust deosebit în farfurie, datorită celor trei ingrediente speciale: sare, piper și dragoste. Preparatul pe care l-a pregătit a fost un piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de Bruxelles și kumquats.

Cei trei Chefi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, au gustat din farfuria Ninei și au fost surprinși de gustul desăvârșit și de prezentarea sa impresionantă. Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu i-au oferit cuțitul de aur în semn de apreciere.

Emoționată și fericită, Nina Hariton a făcut o propunere neașteptată: a promis că, dacă Sorin Bontea îi va acorda cuțitul de aur, care îi asigură un loc în echipa sa, vor ajunge împreună în finală și vor demonstra tuturor că pot reuși în ciuda așteptărilor.

„Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton. Lucru pe care l-a și respectat.

„Al tău este! Doamne, ce talent am! Felicitări! Vinzi foarte mult! Deci ai și vrăjeală! Și eu am aceeași vrăjeală!”, a zis Sorin Bontea.

