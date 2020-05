Castigator Survivor Romania 2020. Cine sunt cei patru finalisti Survivor

Mai e doar un pas pana la Marea Finala Survivor Romania 2020, acolo unde Elena Ionescu, Lola Crudu, Iancu Sterp si Emanuel Neagu, cei patru finalisti, asteapta cu emotie sa aiba loc ultima confruntare.

Cei patru finalisti au fost desemnati in urma celor doua semifinale disputate in weekendul care tocmai a trecut, insa doar unul dintre ei va intra posesia trofeului si a marelui premiu de 250.000 de lei. Castigatorul va fi desemnat prin votul publicului, in direct, sambata, 30 mai, la Kanal D.

Castigator Survivor Romania 2020. Cand este desemnat marele castigator

Asadar, doua fete, Lola si Elena, si doi baieti, Emanuel si Iancu, sunt cei patru finalisti Survivor Romania 2020. Dan Cruceru, prezentatorul show-ului, a facut in emisiune anuntul mult asteptat.

"Iata-i, ultimii patru! Cei patru care intra in finala Survivor Romania 2020. Iancu, Lola, Elena, Emanuel, cu totii sunteti in marea finala! Va meritati locul, ati demonstrat ca trebuie sa fiti acolo. Pe 30 mai, unul dintre voi va castiga si marele premiu. Unul dintre voi va fi desemnat Supravietuitorul suprem", a declarat Dan Cruceru, prezentatorul show-ului Survivor Romania.

Nu pierdeti sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, Marea Finala „Survivor Romania”, la Kanal D. Telespectatorii vor decide, prin vot, in direct, cine merita sa castige aceasta competitie, cine este concurentul care a cucerit inima celor de acasa si a dovedit, in cele patru luni de incercari, ca este demn de titlul de Survivor Romania.

Castigator Survivor Romania 2020. FanArena, editie speciala imediat dupa Finala Survivor Romania

FanArena, editie speciala sambata, dupa Finala Survivor Romania. Urmariti primele reactii ale concurentilor si declaratia marelui castigator. FanArena, prezentata de Cosmin Cernat, o editie speciala va fi difuzata sambata, 30 mai, imediat dupa Finala Survivor Romania.

Imediat dupa aflarea marelui castigator Survivor Romania, la FanArena vor primele declaratii ale acestuia, dar si ale celorlalti finalisti. Cei 4 finalisti se lupta pentru trofeul Survivor Romania si pentru marele premiu in valoare de 250.000 de lei.

Sambata, de la 20.00, la Kanal D, va avea loc marea Finala Survivor Romania, in care va fi desemnat marele castigator. Primele reactii ale finalistilor vor fi difuzate dupa marea Finala Survivor, la FanArena.