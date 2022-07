Cât a costat casa lui George Buhnici. Este cea mai inteligentă locuință din Europa de Est

In articol:

Cum arată și cât a costat casa în care locuiește George Buhnici. S-a aflat prețul casei lui George Buhnici. Locuință jurnalistului de tehnologie se numără printre cele mai inteligente case din Europa, aflându-se în top 10 mondial.

Cât a costat casa în care locuiește George Buhnici

Iată câți bani a investit George Buhnici în locuința sa!

Casa lui George Buhnici se află în topul mondial al celor mai dezvoltate case din punct de vedere tehnologic și este cea mai inteligență locuință din Europa de Est. În urmă cu ceva timp, George Buhnici și-a prezentat casa, atât pe blog-ul său, cât și în diferite emisiuni TV.

„Mulți dintre voi m-ați întrebat cum este #casabuhnici acum, că am reușit să ne mutăm cu totul în ea. Chiar înainte de Crăciun am reușit performanța, deși încă mai avem lucrușoare cărora nu le-am găsit încă locul în casă", povestea George Buhnici în aprilie 2018, în cadrul unui filmuleț de pe YouTube. În prezent, video-ul are peste 1,2 milioane de vizualizări.

Locuința lui George Buhnici este situată în Corbeanca, la 20 km de București.

Pentru construcția sa a fost nevoie de o echipă de patru arhitecți, șase designeri de interior și un inginer (Marius Soflete), scrie publicația de profil lovedeco.ro. Conform sursei citate, vila a primit, ulterior, certificatul de „Casă pasivă premium, prima de acest fel din Estul Europei. De asemenea, se află și-n top 10 case sustenabile din lume.

Citeste si: ”Mă gândesc cu frică”. Adda, lecția respectului de sine după declarațiile lui Buhnici. Ce spune vedeta despre felul în care arată

Citeste si: George Buhnici a fost arestat în Bulgaria! Ce s-a întâmplat cu fostul prezentator TV- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În total, George Buhnici a investit 177.000 euro în construcția si amenajarea casei sale. Calculul nu include însă și valoarea terenului pe care este construită casa.

Vila are 170 metri pătrați utili, cu un living, bucătărie, două dormitoare, un birou, trei băi și un dressing.

Cât a costat casa lui George Buhnici. Este cea mai inteligentă locuință din Europa de Est [Sursa foto: Facebook]

Cum a fost construită casa lui George Buhnici

„Este o casă construită de la buldozer la întrerupător în mai puțin de șapte luni. Are materiale și tehnologie de rachete spațiale în ea, este automatizată complet și înțesată de senzori. Are 14 aplicații care sub o interfață comună o fac integral controlabilă de pe telefon”, a explicat inginerul Marius Șoflete, pe blog, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Citeste si: George Buhnici a fost arestat în Bulgaria: „Mă bagă în arest”! De ce a ajuns după gratii: „Mâine mă judecă”

Conform inginerului Marius Șoflete, casa lui George Buhnici e automatizată și poate fi controlată chiar de pe telefon. În total, cinci meteo monitorizează temperatura, umiditatea şi dioxidul de carbon.

„Toată casa e automatizată şi poate fi controlată de pe telefon: lumini, aparate electrocasnice, ventilaţie, instalaţii electrice. Cinci senzori meteo monitorizează temperatura, umiditatea şi dioxidul de carbon.

Casa e înţesată cu instalaţii high-tech: oglinzile de la baie se conectează cu muzica de la telefon. Rulourile se coboară şi se ridică în funcţie de poziţia soarelui, iar la intrare e un cititor de amprente. Mobila din bucătărie e dotată cu senzori, astfel încât, dacă o atingi, aceasta se iluminează”, mai spunea inginerul Marius Șoflete într-un interviu pentru Adevarul.ro.

surse: libertateapentrufemei.ro, adevarul.ro