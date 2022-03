Cât câștigă Măruță de pe urma podcastului difuzat pe Youtube? Face asta de un an și deja a ajuns în trending: "Mulți vloggeri ar putea să fie invidioși"

In articol:

Pandemia le-a pus bețe-n roate multor vedete din România, însă nu este și cazul lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a lansat anul trecut un podcast de mare succes, iar veniturile nu au întârziat să apară.

Recent, în cadrul unui interviu pentru cancan.ro , Măruță a dezvăluit ce câștiguri a avut de pe urma acestui proiect.

Cătălin Măruță: "Mulți vloggeri din ziua de astăzi ar putea să fie invidioși!"

Cătălin Măruță a cunoscut un adevărat succes în mediul online, cu podcastul pe care l-a înființat în urmă cu un an. Prezentatorul TV a dezvăluit că din aproape 40 de interviuri, 25 au reușit să intre în trending și chiar să ocupe primele locuri. Cât despre profit, însă, moderatorul nu a oferit o sumă exactă, însă a ținut să menționeze că mulți vloggeri ar putea fi invidioși.

Cătălin Măruță [Sursa foto: Captură YouTube]

Totuși, la un calcul mai atent, privind totalul de vizualizări de pe canalul lui de Youtube, Măruță ar fi încasat nu mai puțin de 32.000 de dolari într-un an, pe lângă contractele de publicitate plătită: "Cea mai mare realizare e, fie că îl cunoști pe invitat, fie că nu îl cunoști pe invitat, ceea ce faci acolo contează și merge când vezi că podcasturile tale intră în trending și, într-un an de zile, din aproape 40 de podcasturi, 25 au fost în trending! Am avut locul 1 în trending cu Laurențiu Reghecampf, am avut locul 2 în trending cu Oana Zăvoranu, am avut Andra și Delia în trending! Ca sumă aproximativă, nu știu, dar aș putea să zic că mulți vloggeri din ziua de astăzi ar putea să fie invidioși!", a mărturisit Cătălin Măruță, pentru sursa citată.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Captură YouTube]

Mihai Bendeac, un invitat greu de convins

Cătălin Măruță a recunoscut că a avut mulți invitați de când a început să facă podcast, însă de departe cel mai greu de convins a fost Mihai Bendeac.

Actorul nu a cedat din prima rugăminților prezentatorului TV, însă a acceptat, într-un final, să vorbească despre viața lui: "Invitați care mi-au plăcut foarte tare sunt mulți, pentru că fiecare a avut povestea lui într-un fel anume, m-am simțit bine cu Puya, am retrăit foarte multe momente, au fost multe lucruri faine, dar invitat care poate a apărut mai greu la podcast a fost Mihai Bendeac, pentru că a fost și toată conjunctura asta și e un tip care nu apare la podcasturi!", a mai spus Măruță, pentru aceeași sursă.